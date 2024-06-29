Иран предлагает Казахстану сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас

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Частная компания занимается транзитом и экспортом товаров, оказывает услуги по контейнерной погрузке и разгрузке, хранению, а также другие виды транспортно-логистических услуг в иранском порту Каспиан, сообщает пресс-служба Кабмина РК.

Компания заинтересована в расширении своих услуг по экспорту и транзиту различных грузов из Казахстана и других стран Центральной Азии, России и Азербайджана в порты Персидского залива, Индийского океана, стран Азии и Африки.

Как сообщил на встрече Али Акбар Эхсани, недавно иранский порт на Каспийском море (Каспиан), где находятся основные погрузочно-разгрузочные мощности и суда компании, подключили к сети железных дорог Ирана, что обеспечит прямое железнодорожное сообщение между портами Каспия и Персидского залива. Глава судоходной компании также предложил сотрудничество в строительстве казахстанского терминала в порту Бендер-Аббас.

«В нашем распоряжении есть 25 га контейнерной площади в порту Бендер-Аббас. Также мы готовы выделить еще 30 га в удобном месте для казахстанского терминала в порту и вложить свои инвестиции в его строительство. Мы сможем организовать прямые поставки грузов в порт Каспиан», — сказал Эхсани.

По итогам встречи Серик Жумангарин пригласил руководство компании Golden Line принять участие в первом международном транспортно-логистическом форуме «Север – Юг», который состоится в 20-х числах июля в Актау, для встречи и обсуждения проекта с потенциальными казахстанскими партнерами.