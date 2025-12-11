Планируемая мощность - 200 тысяч тонн продукции в год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент предложил укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли.

«Иран является одним из основных покупателей казахстанского зерна. В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продажи зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство», - сказал Президент Казахстана.

На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера он привел деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустит производство детского питания. Компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства.