Иранские компании готовы построить в Казахстане гидротехнические сооружения

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минводы
Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС «Бахтиари» – одной из крупнейших в мире плотин.
Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.
Нуржан Нуржигитов, в свою очередь, отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана – Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.
«Паводки показали, что страна нуждается в новых водохранилищах, чтобы эффективно пропускать паводковую воду и накапливать ее для дальнейшего использования. Иранские компании реализуют очень успешные проекты на родине. Видя эффективность проводимой работы, мы заинтересованы в тесном и долгосрочном сотрудничестве с нашими иранскими коллегами», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.