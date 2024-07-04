Иранские компании готовы построить в Казахстане гидротехнические сооружения

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом. Стороны обсудили строительство новых гидротехнических сооружений и сокращение расходов поливной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минводы

Фото: пресс-служба Минводы

Али Акбар Мехрабиан сообщил, что иранские компании намерены реализовать в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане, масштабные проекты по строительству гидротехнических сооружений, аналогичных ГЭС «Бахтиари» – одной из крупнейших в мире плотин.

Также министр заявил о готовности Ирана предоставить Казахстану современные технологии транспортировки поливной воды, позволяющие значительно сократить потери от ее испарения.

Нуржан Нуржигитов, в свою очередь, отметил, что такого рода проекты необходимы для южных регионов Казахстана – Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Также министр водных ресурсов и ирригации пригласил иранские компании в Казахстан на переговоры.