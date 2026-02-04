Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прошло некоторое время со дня опубликования проекта Новой Конституции нашей страны. Документ, представленный для рассмотрения и предложений, не оставляет равнодушным никого. Кто-то ищет там проблемы, а кто-то возможности, и устремления в красивое будущее нашей страны. Именно это и ценно, каждое мнение важно, каждый голос услышан.

Сегодня мы закладываем смыслы, которые будут направлять нашу страну на 10-летия вперед. Для меня самым важным стало первое утверждение преамбулы: «Мы единый народ Казахстана». Это именно так! Перед нами — не просто введение в текст закона. Это — компас нашего будущего. Преамбула проекта Конституции 2026 года — это наш коллективный ответ на три главных вопроса:

КТО МЫ?

Мы — Единый Народ Казахстана. Народ-созидатель, народ-творец своей судьбы. Это наше самое большое завоевание и главная опора.

ОТКУДА МЫ?

Мы — наследники многогранной и стойкой истории. Мы чтим степную цивилизацию, уроки XX века и мужество поколения Независимости. Наша сила — в этой непрерывной нити времен, которую мы не разрываем, а бережно несем вперед.

КУДА МЫ ИДЕМ?

Мы идем к Справедливому Обществу. Это — наш главный ориентир. Справедливость закона. Справедливость возможностей. Справедливость в распределении благ страны между всеми, кто ее строит. И вот ключевой момент: власть в таком обществе принадлежит народу. Не на словах — на деле. Поэтому преамбула — это клятва государства перед каждым гражданином.

В том, что единство — наша святыня.

В том, что история — наш учитель.

В том, что справедливость — наша практическая цель.

Я рассматривала этот текст не как формальность, а как общественный договор нового времени. Договор между народом и властью, между прошлым и будущим, между мечтой и ее реальным воплощением. Преамбула — это компас. И у него верное направление — в сторону сильного, солидарного и честного Казахстана.

Статья первая гласит: Республика Казахстан демократическое, светское, правовое и социальное государство. Высшая ценность государства – человек, его жизнь, права и свобода.

Каким должно быть общество в нашей стране? В духе преамбулы мы обязаны обозначить высшую цель — построение справедливого общества. Справедливость — это та конституционная ценность, которая превращает единство из лозунга в реальность для каждого гражданина страны.

Это значит:

Справедливость возможностей, где образование, здравоохранение, доступны всем, а карьера зависят от таланта и трудолюбия, а не от происхождения или связей.

Справедливость закона, который одинаково защищает и оберегает каждого.

Справедливость распределения благ, когда богатства страны работают на развитие человеческого потенциала, на село и город, на поддержку тех, кто действительно в ней нуждается.

Вместе с тем Конституция сильна не словами, а механизмами, которые превращают эти слова в реальность для каждого гражданина. Именно в нормах Основного закона дух преамбулы должен обрести плоть и кровь.

Сегодня я хочу остановить ваше внимание на постулате, без которого немыслимо ни одно справедливое общество, ни одно успешное государство. Это – образование. Или, если точнее, справедливость через образование.

Впервые в Конституции именно в преамбуле, указан ориентир на ценности культуры и образования, науки и инноваций. А в статье 3 Проекта Конституции определено, что наша страна признает развитие человеческого капитала, образование, науку, инновации и в качестве стратегического направления деятельности государства. И это впервые в нашей Конституции.

Работа над проектом Конституции продолжается. Сейчас самое важное – его профессиональное и общественное обсуждение, работа над замечаниями, экспертная оценка предложений. Главная сила проекта Конституции - в коллективном участии. Разные мнения обогащают работу, а общая цель консолидирует. Продолжая работать вместе, мы точно придем к успешному итогу.