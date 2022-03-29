Свежий выпуск
Исключительно для глубокой переработки
Демченко Марина
корреспондент

Какие основные новации предусмотрены Законом «О промышленной политике», который начал действовать с начала текущего года? Какие изменения ожидают казахстанский бизнес?

Закон направлен на формирование правового поля для увеличения производства высокотехнологичной и экспорто­ориентированной продукции.

– Он восполняет законодательные пробелы, определяет ключевые ориентиры и содержит набор соответствующего инструментария для достижения поставленной цели, – комментирует директор департамента промышленной политики МИИР РК Лаура Садыкова.

По ее словам, реализация промышленной политики основана на принципах баланса стратегических интересов государства, общества и бизнеса. Ключевой ориентир при этом неизменен – ускоренная индуст­риализация и диверсификация отраслей экономики.

Новшества охватывают практически все этапы производства, начиная от поставки сырья и заканчивая сбытом произведенной продукции.

Для полноценной загрузки отечественных предприятий, увеличения мощностей производства и повышения конкурентоспособности продукции разработан механизм обеспечения сырьем. Он предусматривает заключение соглашений между его производителем, переработчиком и уполномоченным отраслевым органом. Документами регулируются объем гарантированной сырьевой пос­тавки, обязательства по полной переработке и благоприятные условия ценообразования.

– Для совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда предусмотрены механизмы цифровой трансформации производства. Она предполагает внедрение соответствующих технологий и систем автоматизации. В данном направлении разработаны меры государственного стимулирования посредством возмещения затрат предприятий по автоматизации операционных и производственных процессов, в том числе за счет элементов Индустрии 4.0, – пояс­няет эксперт.

Для обеспечения самодостаточности национальной экономики и повышения доли отечественного производства вводится регулирование рынка офтейк-контрактов.

Наличие положений по планированию и заключению офтейк-контрактов позволяет потенциальным заказчикам и поставщикам с уверенностью идти на рисковый шаг за счет гарантий, предусмот­ренных в законе.

Реализация объемов, преду­смотренных в таких договорах, позволяет диверсифицировать экономическую структуру страны, увеличить количество рабочих мест и снизить импортную зависимость государства.

Реформирована система предос­тавления мер государственного стимулирования с учетом цели промышленной политики, текущих условий и потребностей бизнеса.

– Чтобы отойти от сырьевой нап­равленности промышленности и стимулировать производство сложных, конкурентоспособных изделий, меры государственного стимулирования будут предос­тавляться исключительно для выпуска продукции глубокой переработки. Для этого будет утверж­ден соответствующий перечень товаров на основе международной методики, – подчеркивает Лаура Садыкова.

Для повышения эффективности мер государственного стимулирования промышленности, а также заинтересованности и ответственности бизнеса в успешной реализации проектов вводятся встречные обязательства, которые будут определяться с учетом вида и объема получаемой поддержки.

Встречные обязательства будут направлены на повышение производительности труда, наращивание производства экспортоориентированных товаров или на обеспечение потребностей внут­реннего рынка. Сам перечень мер государственного стимулирования также пересмотрен с учетом текущих тенденций и запросов бизнеса.

В целях повышения качества производимой продукции вводится новый инструмент стимулирования – промышленный грант. Он будет предоставляться для модернизации производства путем обновления технологичес­кого оборудования или технологической линии.

Наряду с действующими мерами стимулирования по экс­порту, а именно – возмещения маркетинговых, транспортных и представительских расходов предприятий, вводятся новые инструменты по продвижению продукции на внешних рынках. Одним из них является субсидирование ставки вознаграждения по экспортным кредитам. Инст­румент направлен на повышение их доступности.

Как подытожила представитель министерства, на сегодня ведутся работы по утверждению подзаконных нормативных правовых актов, вытекающих из положений закона.

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