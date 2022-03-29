Свежий выпуск Исключительно для глубокой переработки 29 марта 2022 г. 13:46 Демченко Марина корреспондент Какие основные новации предусмотрены Законом «О промышленной политике», который начал действовать с начала текущего года? Какие изменения ожидают казахстанский бизнес? Закон направлен на формирование правового поля для увеличения производства высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции. – Он восполняет законодательные пробелы, определяет ключевые ориентиры и содержит набор соответствующего инструментария для достижения поставленной цели, – комментирует директор департамента промышленной политики МИИР РК Лаура Садыкова. По ее словам, реализация промышленной политики основана на принципах баланса стратегических интересов государства, общества и бизнеса. Ключевой ориентир при этом неизменен – ускоренная индустриализация и диверсификация отраслей экономики. Новшества охватывают практически все этапы производства, начиная от поставки сырья и заканчивая сбытом произведенной продукции. Для полноценной загрузки отечественных предприятий, увеличения мощностей производства и повышения конкурентоспособности продукции разработан механизм обеспечения сырьем. Он предусматривает заключение соглашений между его производителем, переработчиком и уполномоченным отраслевым органом. Документами регулируются объем гарантированной сырьевой поставки, обязательства по полной переработке и благоприятные условия ценообразования. – Для совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда предусмотрены механизмы цифровой трансформации производства. Она предполагает внедрение соответствующих технологий и систем автоматизации. В данном направлении разработаны меры государственного стимулирования посредством возмещения затрат предприятий по автоматизации операционных и производственных процессов, в том числе за счет элементов Индустрии 4.0, – поясняет эксперт. Для обеспечения самодостаточности национальной экономики и повышения доли отечественного производства вводится регулирование рынка офтейк-контрактов. Наличие положений по планированию и заключению офтейк-контрактов позволяет потенциальным заказчикам и поставщикам с уверенностью идти на рисковый шаг за счет гарантий, предусмотренных в законе. Реализация объемов, предусмотренных в таких договорах, позволяет диверсифицировать экономическую структуру страны, увеличить количество рабочих мест и снизить импортную зависимость государства. Реформирована система предоставления мер государственного стимулирования с учетом цели промышленной политики, текущих условий и потребностей бизнеса. – Чтобы отойти от сырьевой направленности промышленности и стимулировать производство сложных, конкурентоспособных изделий, меры государственного стимулирования будут предоставляться исключительно для выпуска продукции глубокой переработки. Для этого будет утвержден соответствующий перечень товаров на основе международной методики, – подчеркивает Лаура Садыкова. Для повышения эффективности мер государственного стимулирования промышленности, а также заинтересованности и ответственности бизнеса в успешной реализации проектов вводятся встречные обязательства, которые будут определяться с учетом вида и объема получаемой поддержки. Встречные обязательства будут направлены на повышение производительности труда, наращивание производства экспортоориентированных товаров или на обеспечение потребностей внутреннего рынка. Сам перечень мер государственного стимулирования также пересмотрен с учетом текущих тенденций и запросов бизнеса. В целях повышения качества производимой продукции вводится новый инструмент стимулирования – промышленный грант. Он будет предоставляться для модернизации производства путем обновления технологического оборудования или технологической линии. Наряду с действующими мерами стимулирования по экспорту, а именно – возмещения маркетинговых, транспортных и представительских расходов предприятий, вводятся новые инструменты по продвижению продукции на внешних рынках. Одним из них является субсидирование ставки вознаграждения по экспортным кредитам. Инструмент направлен на повышение их доступности. Как подытожила представитель министерства, на сегодня ведутся работы по утверждению подзаконных нормативных правовых актов, вытекающих из положений закона.