Такой протез может стать важным решением для людей, потерявших конечность в авариях или на производстве

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Уральске молодые учёные разрабатывают протез руки с движущимися пальцами, которые самостоятельно сжимаются и разжимаются в ответ на мышечные сигналы пользователя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Этот проект — один из нескольких инновационных разработок, реализуемых студентами и инженерами региона. Когда видишь, как механическая ладонь послушно повторяет движение, трудно поверить, что всё это — проект студентов и преподавателей, отмечает телеканал. Сенсорный датчик считывает импульс мышц и через специальную программу оживляет руку. Все детали напечатаны на 3D-принтере. Сейчас инженеры дорабатывают крепления и надёжность конструкции.

- Когда мы сокращаем мышцы, сигнал поступает на датчик мышечной активности, он передаёт его на Arduino, а Arduino управляет сервоприводом. Чтобы система работала, нужно правильно написать программу, которая расшифровывает сигнал датчика, - рассказывает конструктор университета Евгений Сюсько.

Параллельно в университете создали медицинский гаджет — реабилитационную перчатку. Она помогает восстанавливать движение пальцев после инсульта, операций или неврологических заболеваний.

- Первое упражнение простое: сжимать и разжимать руку. Перчатка уже работает с тремя пальцами. Мы расширим функции и после патентования предложим устройство врачам, - сообщил руководитель информационного центра университета Бекнар Кабдылгалиев.

Такие проекты совпадают с курсом, обозначенным в Послании Президента. Казахстану нужны специалисты, которые умеют работать с искусственным интеллектом. Для этого в стране реализуется программа «AI-Sana», вовлекающая десятки тысяч студентов в передовые технологии.

- «AI-Sana» — ключевой проект. Молодые учёные не только изучают свою профессию, но и внедряют ИИ-технологии в реальное производство и науку, - отмечает проректор университета Эльмира Тургалиева.

В арсенале этого вуза уже есть антидрон-система, электромобиль и даже установка по добыче воды из воздуха. Теперь — ещё и искусственная рука. И это только начало: уральские студенты намерены продолжать эксперименты, чтобы их идеи превращались в реальные решения.