Искусственный интеллект – благо или зло для трудящихся

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В понедельник, 7 апреля, в Астане в Центральном офисе Федерации профсоюзов РК под руководством Председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталина состоялась встреча с группой депутатов Мажилиса Парламента РК. В мероприятии приняли участие первый вице-министртруда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, представители руководства ФПРК, председатели отраслевых профсоюзов

Фото: Медиацентр Федерации профсоюзов РК

Цель встречи обсуждение влияния внедрения Искусственного интеллекта на трудовую сферу и социально-трудовые отношения.

С презентацией законопроекта «Об искусственном интеллекте» выступила депутат Мажилиса Парламента РК – один из разработчиков нового закона, Екатерина Смышляева. По ее словам, законопроект преследует единственную цель – создать прозрачную правовую базу для внедрения технологии ИИ в экономику Казахстана.

«Проект предусматривает классификацию ИИ по уровням риска:высокий – системы, влияющие на жизнь и здоровье людей, госуправление и принятие решений. Они подлежат строгому регулированию. Средний – требуют контроля, но с меньшими ограничениями. Низкий – такие системы не нуждаются в регулировании и развиваются свободно.В Казахстане уже принят ряд мер для защиты персональных данных.Законопроект может ввести дополнительные ограничения на использование и распространение персональных данных, особенно если они обрабатываются с помощью ИИ.Рассматривается вопрос ответственности за решения, принятые с участием ИИ», - отметила Екатерина Смышляева.

По словам депутата, учитывая то, что вопрос влияния искусственного интеллекта на сферу трудовых отношений должен обсуждаться на площадке работников, разработчики посчитали должным провести отдельную презентацию законопроекта в Федерации профсоюзов РК.

Первый вице-министр трудаи социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов сообщил участникам встречи, что на сегодня министерство труда является владельцем 16 информационных системы, используемых в государственном управлении и предоставлении государственных услуг населению – 44 госуслуги из 47 предоставляются казахстанцам в электронном формате.

«Безусловно, внедрение ИИ коснется трудовой сферы, поэтому мы с социальными партнерами, в числе которых и Федерация профсоюзов, будем рассматривать предложения по внесению соответствующих дополнений в Генеральное соглашение по социальному партнерству. По оценкам специалистов, с внедрением ИИ наибольшему риску подвержены высококвалифицированные специалисты, в мегаполисах – до 36%, в таких сферах, как страхование,финансы и другие. Наименьшее влияние ИИ окажет на сферу сельского хозяйства. С использованием ИИ не исключены ошибки, поэтому важен человеческий контроль», - отметил Акмади Сарбасов.

Более конкретные риски для жизнедеятельности общества и, в частности, трудовой сферы при использовании искусственного интеллекта обозначил Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. По его словам, прорывные технологии приносят с собой множество возможностей для современного общества, но вместе с тем существует и ряд серьезных рисков, которые требуют внимательного рассмотрения и регулирования.

«Автоматизация рабочих процессов с использованием ИИ может привести к потере рабочих мест в некоторых отраслях. Это вызывает вопросы социальной справедливости и необходимости создания новых возможностей трудоустройства для тех, кто теряет свою занятость из-за автоматизации. Согласно данным Международной организации труда, более 40% мирового населения работают на должностях, которые в будущем могут измениться или исчезнуть из-за воздействия ИИ. И речь не только о рутинных задачах, которые с каждой технологической революцией автоматизируются, но и о вызовах, с которыми сталкиваются только высококвалифицированные специалисты. С развитием ИИ, возрастает риск потери безопасности и приватности данных.Использование ИИ может привести к утрате навыков и независимости, что станет проблемой в случае сбоев или аномалий в работе технологий.Разработка и внедрение ИИ может привести к углублению социальных неравенств. Те, кто имеет доступ к передовым технологиям, получат преимущества, в то время как другие могут остаться за бортом, что создает риск усиления разрыва в обществе», - перечислил основные риски Председатель ФПРК.

Сатыбалды Даулеталин озвучил ряд предложений попреодолению рисков от внедрения искусственного интеллекта.

«Как преодолеть риски? Необходимы: разработка этических стандартов; обучение навыкам для будущего - предоставление образования и подготовки населения к новым реалиям рынка труда; внедрение современных технологий кибербезопасности для защиты данных; создание программ социальной поддержки для тех, кто теряет рабочие места из-за автоматизации;развитие прозрачности в принятии решений ИИ, чтобы пользователи могли понимать, как принимаются решения», - отметил Председатель ФПРК.

Риски рынка труда в условиях цифровизации, по мнению Сатыбалды Даулеталина, обусловлены также дистанцированием в процессе трудовой деятельности, удаленной занятостью, фрагментацией решаемых при этом задач и заключаются в возможной потере связи с социумом - культурой, традициями, отчуждением от общества. Стремление наемных работников защититься от подобных условий создаст предпосылки для возникновения трудового конфликта.

«Потребуется трансформация целых правовых институтов: трудоустройства, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, контроля за соблюдением трудового законодательства. С точки зрения профсоюзов, очень важно, чтобы правительство уже сейчас приступило к созданию соответствующей законодательной базы. Трудовое право должно воспрепятствовать работодателю произвольно заменять работников системами искусственного интеллекта через установление требований о получении одобрения представительных органов работников.Необходимо установление законодательных ограничений для работодателя по вопросам: высвобождения работников вследствие замены их функционала искусственным интеллектом без направления на переобучение или без содействия в последующем трудоустройстве; создания новых рабочих мест, требующих взаимодействия с   сервисными роботами без согласия трудового коллектива.Также предлагается создать список работ, осуществляемых исключительно людьми; определить правила построения взаимоотношений людей и роботов для совместного труда; установить квоты на рабочие места, занимаемые людьми.Правительству и бизнесу необходимо разработать четкие этические рамки для разработки и внедрения ИИ, гарантируя, что ИИ будет служить инструментом прогресса, а не источником социального раскола.», - подчеркнул Председатель Федерации профсоюзов РК.

В ходе обсуждения вопросов взаимодействия социальных партнеров по процессам рассмотрения законопроекта «Об искусственном интеллекте», советник Федерации профсоюзов РК Биржан Нурымбетов и председатель Отраслевого профсоюза «Кызмет» Мирболат Жакыпов также подчеркнули важность законного определения ответственности за использование персональных данных в технологиях ИИ и в целом контроля над технологиями со стороны человека. Профлидеры также поделились своим мнением по поводу законопроектной работы в целом. Председатели отраслевых профсоюзов энергетиков и угольщиков – Оразбек Бекбас и Марат Миргаязов высказались о возможном влиянии принятия закона «Об искусственном интеллекте» на трудовое законодательство. 

В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев отметил, что все рациональные предложения от профсоюзов готов принять и обсудить с коллегами в Парламенте.

Между тем, по словам разработчиков законопроекта, самые главные и базовые принципы новым нормативным актом предусматриваются. Первый принцип – прозрачность и объяснимость, второй – приоритет благополучия человека перед технологией. Третий принцип – безопасность и защищенность данных.

В целом, депутаты Мажилиса, поддерживая озабоченность профсоюзного сообщества в вопросах превентивных мер защиты трудящихся, пообещали и впредь продолжать совместное обсуждение актуальных нормативных актов, принятие которых так или иначе повлечет пересмотр норм трудового законодательства. Завершая встречу, Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что позиция профсоюзов четкая и конкретная: «Прорывные технологии, особенно искусственный интеллект необходимо использовать только под контролем и на пользу именно человеку – работнику в новых современных реалиях информатизации мирового социума».

#мажилис #профсоюз #ИИ

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