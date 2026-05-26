Меры безопасности в период летнего отдыха детей усиливают в Казахстане

Образование

К организации детского досуга направят 120 тыс. педагогов-организаторов, проводится проверка каждого сотрудника на судимость

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях качественной подготовки летнего сезона для работы в центрах отдыха мобилизуют педагогов и волонтеров, а также запустят каналы обратной связи для оперативной помощи школьникам. Об этом на заседании правительства доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, к организации детского досуга направят 120 тыс. педагогов-организаторов, а также более 12 тыс. студентов и волонтеров. Для повышения их квалификации на базе центров «Балдаурен» и «Бобек» организованы специальные обучающие курсы и семинары.

Кроме того, во всех организациях образования страны уже размещены QR-коды для прямого и конфиденциального обращения детей за помощью в случае необходимости.

Параллельно при региональных управлениях образования созданы круглосуточные колл-центры для оперативного рассмотрения любых вопросов граждан, касающихся летней кампании.

«Особое внимание уделено качественному составу специалистов, работающих в центрах отдыха: проводится проверка каждого сотрудника на судимость. В целях безопасной и качественной организации летнего отдыха детей усилены механизмы обратной связи и оперативной помощи. В частности, колл-центры, созданные при управлениях образования, рассматривают обращения и вопросы граждан, связанные с летним отдыхом. Кроме того, контакт-центр "111" в летний период будет работать в усиленном режиме», — подчеркнула министр.

Также с лета текущего года в Казахстане вводится особый порядок государственного контроля за безопасностью детских учреждений, финансируемых из бюджета. Об изменениях в законодательстве и усилении санитарно-эпидемиологического надзора доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По ее словам, новые подходы направлены на предотвращение групповых инфекционных заболеваний, рост которых фиксировался в последние три года. В рамках нового механизма с 1 июня начнется проведение мониторинга школ и оздоровительных центров, а уже с 1 июля стартуют масштабные плановые проверки всех указанных объектов.

Особый порядок позволит оперативно реагировать на системные нарушения, среди которых чаще всего выявляются неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, проблемы в пищеблоках и отсутствие разрешительных документов. Всего с начала года санврачи уже проверили 347 школ, включая 49 пищеблоков.

«С начала года проведены 347 проверок школ, в том числе 49 пищеблоков. Основные нарушения носят системный характер: аварийное состояние отдельных школ; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений; отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений. Указанные факторы оказывают негативное влияние на санитарно-эпидемиологическое благополучие детей. В этой связи в текущем году Главой государства подписан Закон, предусматривающий введение особого порядка государственного контроля объектов с пребыванием детей, финансируемых из государственного бюджета», — подчеркнула министр.

Кроме того, в текущем сезоне планируется открытие 187 летних оздоровительных организаций, однако на сегодня заявления подали только 53% из них.

«Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных лагерей, не имеющих соответствующих разрешительных документов. По всем выявленным фактам материалы направлены в органы прокуратуры, полиции, местные исполнительные органы и приняты соответствующие меры», — подчеркнула министр.

