Почти 4 млн школьников завершают учебный год в Казахстане

Образование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 

В Казахстане проведение выпускных мероприятий для одиннадцатиклассников предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Об этом на заседании правительства доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, учебный год завершился 25 мая во всех организациях образования едиными классными часами на тему «Закон и порядок - ценности Народной Конституции!».

В текущем году в стране обучались 3,9 млн школьников. Из них 343 тыс. учащихся завершают 9 класс, 215 тыс. – 11-ый.

Количество претендентов на знак «Алтын белгi» составляет 13 175 человек, а на аттестат с отличием – 18 555 выпускников 11 классов и 31 181 учащийся 9-ых.

Также обучение в 763 колледжах завершают 168 тыс. студентов. Итоговая аттестация выпускников школ пройдет с 29 мая по 15 июня. Для обеспечения прозрачности и академической честности материалы экзаменов будут направляться в организации образования в день проведения экзамена.

«Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 11 классов запланирована на 17-18 июня. Проведение выпускных мероприятий предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе, банкетных залах, а также незаконный сбор денег. В этой связи принят совместный приказ Министерства просвещения и местных исполнительных органов. Акиматам необходимо держать данный вопрос на строгом контроле совместно с органами внутренних дел», — подчеркнула министр.

