Искусственный интеллект в системе обучения

Интеграция достижений современности – это всегда новые возможности, однако не следует забывать и об угрозах. Надо признать, что тема внедрения Digital-систем в образование весьма серьезная и ответственная. Поэтому неудивительно, что привычная августовская конференция педагогов нынче проходит в формате саммита «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру» («Digital Kazakhstan: образование в новой реальности»). Она собрала ведущих международных экспертов в области преподавания.

Акцент на качество

– На минувшей встрече с вами я поделилась хорошей новостью о том, что более 1 500 обладателей знака «Алтын белгi» выбрали педагогические специальности. В этом году Казахстан вошел в топ-50 стран по математике и естест­вознанию в международном рейтинге PISA. По математике мы поднялись на 46-е место, а по естествознанию – на 49-е. Наша задача – не просто сохранить, но и улучшить эти показатели. А для этого необходимо повысить качество образования.

Остановлюсь на изменениях, внесенных в Концепцию развития системы образования. В их основе лежат инициативы национального доклада, подготовленного при вашем участии. Большинство из них были поддержаны Правительством. Теперь требуется совместная работа. Дошкольное, школьное, техническое и профессиональное, а также высшее образование – это единая многогранная система, развивающая личность на протяжении 20 лет, если учитывать, что ребенок поступает в сад в два годика, а выходит из стен вуза в 22, – сказала заместитель Премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова, обращаясь к участникам саммита.

Спикер отдельно остановилась на каждом этапе образовательной системы. По ее словам, половина детей, посещающих детские сады, приходят в школу неподготовленными. А это значит, что необходимо усилить связь детского сада и школы.

– Динамика роста навыков детей будет собрана в индивидуальных картах их развития. На их основе будет формироваться индивидуальная траектория обучения ребенка и одновременно изучаться психоэмоциональная готовность к школе. В начальную школу передается карта развития ребенка с сохранением его личных данных для определения тактики работы с ним при выходе из детского сада. Для родителей, дети которых не ходят в дошкольные учреждения, действуют консультативные центры. По последним данным, количество таких центров превысило пять тысяч, – сообщила Тамара Дуйсенова.

Указанные меры не только укрепляют связь детского сада и школы, но и позволяют оценивать деятельность дошкольных организаций. Главная роль в этой работе, конечно же, отводится воспитателю. Большие надежды возлагаются на его профессиональную компетентность, потому что формирование основных навыков детей с использованием их индивидуальных возможностей требует высокого мастерства.

Неудивительно, что одним из необходимых условий для того, чтобы стать учителем, является наличие высшего профессионального образования. Это мировой опыт. В связи с этим рассматривался вопрос о полном пересмотре образовательных программ вузов.

– Как вы знаете, в наших колледжах готовят и педагогов. И теперь в них будет проведена оценка качества образования, на основе которой учебные организации с высоким рейтингом будут реорганизованы в лучшие колледжи уровня прикладного бакалавриата. Планируется независимая аттестация выпускников как высших учебных заведений, так и колледжей. В будущем к работе с детьми будут допущены те, кто докажет, что обладает не только профессиональными знаниями, но и навыками работы с детьми. Кроме того, мы дадим преподавателям возможность учиться в магистратуре без отрыва от работы, – уточнила заместитель главы Кабмина.

Говоря о среднем образовании, Тамара Дуйсенова отметила, что для повышения качества преподавания в прошлом году стартовали соответствующие мероприятия, но, к сожалению, реализуются они очень медленно. И причина тому, по ее словам, – халатность профильного министерства и местных органов власти. Относительно ТиПО отмечалось, что оно остается самым уязвимым звеном системы образования. По поручению Главы государства Правительством завершена инвентаризация и проводится профилизация всех организаций ТиПО. Следующим этапом должна стать их трансформация, направленная на обеспечение преемственности с преобразованиями, планируемыми в вузах.

Риски и перспективы

Еще до начала официального открытия саммита участники знакомились с Digital-продуктами в сфере образования. А на отдельных заседаниях обсуждались важные вопросы участия детей в цифровой среде.

Прошлогоднее исследование «Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане», проведенное представителями Комитета по охране прав детей совместно с ЮНИСЕФ, показало, что значительное количество несовершеннолетних имеют аккаунты в социальных сетях. И это несмотря на установленные возрастные ограничения. В опросе участвовали 1 200 интервьюируемых в возрасте от шести до 17 лет. Выяснилось, что 60% 9-10-летних и 66% 11-12-летних школьников зарегистрированы на той или иной социальной платформе. Отсюда и возникает необходимость усиления кибербезопасности, защиты персональных данных, профилактики кибербуллинга и других угроз в Интернете.

На секционной встрече «Цифровизация в сфере охраны прав детей» особое внимание уделялось международному опыту и практикам интеграции цифровой грамотности в образовательные программы и разработки национальных стратегий по безопасности во Всемирной паутине.

– Цифровые технологии дают нам невероятные возможности для обучения и развития. Однако они представляют значительную угрозу для детей. Если мы хотим, чтобы наши дети были умнее смартфонов, нам нужна более современная и передовая педагогика. Обеспечение безопасности детей в цифровой среде – сложная задача, требующая участия всех сторон: родителей, учителей, органов государственной власти и самих детей, – верно заметил вице-министр просвещения Казахстана Едил Оспан.

С учетом высоких рисков, что угрожают современному подрастающему поколению в Интернете, в нашей стране была разработана и запущена информационно-образовательная кампания «Кибер Тұмар», направленная на защиту детей в цифровой среде и включающая в себя социальные плакаты, образовательные ролики и материалы с практическими советами экспертов по защите от киберугроз. Кроме того, действует система «Кибернадзор» для выявления и блокировки материалов деструктивного характера, что способствует защите детей от вредоносной информации в Сети.

Как отмечают в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, запущена кампания по подключению родителей к программе «Родительский контроль». Предложено внедрение детских сим-карт для мониторинга времени в интернете и контента, просматриваемого детьми. «Внесены изменения в законодательство и правила по профилактике буллинга и кибербуллинга, а также в квалификационные характеристики педагогов для улучшения кибергигиены и помощи в решении психологических проблем», – добавляют в профильном ведомстве.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что грамотное внедрение цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, способно повысить уровень и качество образования. На сегодня 89% казахстанских школ обеспечены высокоскоростным Интернетом, средняя его скорость повышена с четырех Мбит⁄с до 75 Мбит⁄с за год. В 1 731 школе страны установлены спутниковые системы для интернета Starlink.

– Учебники стопроцентно переведены в цифровой формат, они теперь доступны на 11 платформах. Таким образом, предпосылки для внедрения искусственного интеллекта в отечественную систему образования имеются. Искусственный интеллект и другие цифровые технологии несут высокий потенциал для сокращения образовательного разрыва между регионами и социальными группами. Современные технологии требуют от педагогов новой позиции в организации учебного процесса, и все уровни образования должны быть готовы к их эффективному применению, – отметил глава Минпросвещения.

Гани Бейсембаев напомнил, что казахстанские педагоги пользуются поддержкой Главы государства. В 2019 году принят Закон «О статусе педагога», 46 учителей получили из рук Касым-Жомарта Токаева медали «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». На сегодняшний день 688 педагогов – в числе лучших. А за последние несколько лет заработная плата тех, кто вносит огромный вклад в воспитание и обучение детей, выросла вдвое. Примечательно, что ежегодно растет интерес к педагогическим специальностям.

О процессе подготовки педагогов в эпоху цифровой глобализации рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отметив, что не нужно бояться искусственного интеллекта, а наоборот, следует внедрять его в работу и обучать этому подрастающее поколение. По словам выступавшего, сегодня подготовлено 15 образовательных программ по искусственному интеллекту. Обучение будет проводиться на базе 17 вузов. Более двух тысяч студентов уже в этом году приступят к учебе.

Не остался без внимания и вопрос влияния современных технологий на здоровье растущего организма. Как сказал вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, ссылаясь на проведенное исследование, затяжное пребывание ребенка за гаджетами чревато серьезными последствиями.

– Есть статданные, на основе которых можно сказать, что, если ребенок регулярно более пяти часов подряд сидит за компьютером, это может привести к патологическим изменениям здоровья. Например, ожирению, изменениям опорно-двигательного аппарата. Излишняя цифровая активность школьников может привести к изменениям и психоэмоционального состояния. На фоне этого, изучая мировой опыт, мы совместно с коллегами из Министерства просвещения разработали программный документ, нацеленный на гармоничное развитие личности, – добавил Жандос Буркитбаев.

В рамках саммита лучшие педагоги, мастера, исследователи, отличившиеся профессиональными успехами и высокими результатами учащихся, а также ветераны получили ведомственные награды за значительный вклад в развитие образовательной системы и воспитание подрастающего поколения. Медаль «Еңбек ардагері» получили 257 педагогов, нагрудный знак «Ыбырай Алтынсарин» – 264 человека, нагрудный знак «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» – 265 учителей. Также 150 педагогам вручили почетные грамоты Министра просвещения, а более 500 сотрудников получили ведомственные грамоты и благодарственные письма.