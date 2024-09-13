Искусство плетения камчи выходит на новый уровень

Камча мастера прикладного искусства из аула Талдыбулак Жанааркинского райо­на Мейрхана Игенова пользуется большим спросом не только в Казахстане, но и за рубежом. Самый дальний уголок света, откуда поступил заказ, – Великобритания.

– Я уже более 20 лет делаю камчу, – рассказывает он. – Это семейное дело, с детства помогал отцу оплетать рукоятки кожей. Он же научил меня всему, что умею. Основа основ в искусстве создания камчи была заложена еще в древности, а вот внешний ее вид зависит от фантазии автора. Я художник по образованию, и создание камчи для меня скорее хобби. У меня есть свое дело – крестьянское хозяйство, занимаюсь животноводством, производством кумыса.

Искусство плетения камчи выходит сегодня на новый уровень, считает Мейрхан Игенов. С одной стороны, мастера работают в строгом соответствии с технологиями предков, а с другой – ее внешний облик, декоративное обрамление могут быть весьма необычными. Сегодня, как и сотни лет назад, для создания традиционной камчи мастера используют только природные материалы – дерево и сыромятную кожу. Кстати, согласно поверью, один из основных видов дерева, используемых при производстве камчи – кустарник тобылға, славится не только своей прочностью, но и отгоняет злых духов от семейного очага.

– Дерево и кожа – это главное, а далее многое зависит от фантазии клиента или самого мастера, – говорит Мейрхан Игенов. – Многие, например, предпочитают использовать вместо дерева баранью ножку. Такие необычные вещи делали и в стародавние времена. И тогда, и сейчас такая камча выглядит очень экзотично и привлекает внимание. Вообще, когда плетешь камчу, можно использовать разное количество кожаных ремешков и каждый раз узор будет меняться. Чем больше ремешков, тем сложнее узор и больше граней.

Плетку модно инкрустировать металлом и натуральными камнями. Чаще всего используются латунь и мельхиор, но бывают заказы на серебро. Все по желанию клиента, главное – сохранить самобытность камчи, ее предназначение. Каждый мас­тер сам придумывает узор для украшения, однако красивее и изысканнее национального орнамента вряд ли сыщешь.

Ни одно изделие мастера не делается просто так – только на заказ. Казахская плетка – это не просто декоративный предмет или сувенир, она имеет более практичное значение, ведь с растущим интересом к национальным видам спорта, развитию животноводства в регионах камча сегодня активно используется в современном обществе.

Среди жанааркинских ремес­ленников, говорит Мейрхан Игенов, немало хранителей народного искусства. В небольших населенных пунктах, где без коня в повседневной жизни никак не обойдешься, большой запрос на упряжь, седла, камчи, сделанные по методикам древних мастеров.

Что интересно, несмотря на большой запрос на натуральное сырье среди ремесленников, производством шерсти или кожи в области Улытау никто не занимается. Все материалы мастера прикладного искусства заказывают в том же Алматы, где можно приобрести все необходимое – от кожи высочайшего качества до драгоценных камней и металлов.

– Я в месяц делаю не более пяти плеток, – продолжает мастер. – Почему жанааркинская камча пользуется большим спросом в стране и за ее пределами? Потому что делаем все так же, как делали наши предки когда-то. Наша задача – сделать этот атрибут кочевника не только красивым, но и качественным. Я к своему делу подхожу скрупулезно, делаю все шаг за шагом. В районах, аулах каждый с детства в седле – не только парни, но и девушки. Много тех, кто профессионально выступает на республиканских соревнованиях по байге, кокпару. И основные мои покупатели – как раз владельцы скакунов, наездники.

У мастера на руках не так много изделий, все продано, а то, что осталось, совсем скоро будет отправлять заказчикам.

– Я ведь не только с кожей работаю, – говорит Мейрхан Игенов. – Отец меня еще кузнечному делу обучил, а ювелирному я специально ездил обучаться в Алматы. Моя личная мастерская находится рядом с домом – небольшое подсобное помещение, где есть кузня, станки и хранятся инструменты.

Заказов действительно много, признается мастер, однако подмастерьев у него пока нет. Сейчас своему искусству он обучает 15-летнего сына, который недавно заинтересовался делом отца.

– За 20 лет руки набиты, все в мозолях, – отмечает Мейрхан Игенов. – Но свое дело я очень люблю. У каждой камчи или упряжи, что я сплел, каждого кольца или пряжки, что выковал, уже есть свой хозяин. И такая работа оценивается не только деньгами, но и радостью благодарного владельца.

По мнению мастера, год от года интерес к ремеслам только растет. Сегодня городских жителей и туристов, приезжающих издалека в нашу страну, чаще интересуют природа и история, творчество и наследие казахов. Именно поэтому народному искусству, традиционным ремеслам, передающимся от отца к сыну, и спус­тя века не грозит забвение – не для праздности их сохранили, а только на пользу людям.

– Во многих семьях сохранилась традиция передавать камчу по наследству, – заключает Мейрхан Игенов. – Часто вижу, с какой заботой в домах хранятся традиционные плетки, которым уже перевалило за 200, а то и 300 лет. Они не только прекрасно выглядят, но и вполне могут прослужить еще не один век. Вот такие мастера были раньше, впрочем, могу поручиться, что я и мои коллеги делаем такие же качественные вещи.