Выставка «Наследие Великой Степи» открылась в Алматы

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Дана Аменова
корреспондент

Выставка «Наследие Великой Степи» художника-метамодерниста Aruhan (Гаухар Бисенгалиева) обещает стать уникальным событием в мире современного искусства, сообщает Kazpravda.kz

Фото предоставлено Юрием Якуба

Выставка в Государственном  музеи искусств РК им. Кастеева продлится в период с 1 по 24 ноября и предложит зрителям погружение в самобытную культуру и традиции казахского народа, переосмысленные через призму современного искусства.

Международный проект художника Aruhan From Steppe to the City или «Наследие Великой Степи» стартовал выставкой в Великобритании, продолжается в Алматы, а в  следующем году в Италии, США и Индии.

Aruhan, известная своими инновациями в области войлочного искусства, использует этот древний материал, чтобы рассказать историю Великой Степи, исследуя символы национальной идентичности, трансформации и возрождения. Центральным элементом творчества художника является национальный казахский ковер — символ корней, силы и энергии, олицетворяющий связь с традициями предков.

На выставке будут представлены не только уникальные работы художника, выполненные из войлока и природных материалов, но и архивные фотографии казахских мастеров, занимавшихся традиционным ремеслом, а также инструменты для работы с шерстью, переданные художнику по наследству от бабушки. Специальную атмосферу выставки создадут музыка домбры, исполняемая дедушкой Aruhan и архивные записи Амре Кашаубаева, что добавит выставке аутентичного звучания и погружения в культурное пространство Степи.

Картины Aruhan насыщены природными символами, переданными в натуральных цветах войлока. Эти образы отражают свободу, энергию и связь с казахской землей, которая на протяжении веков была источником вдохновения для поколений мастеров.

Выставка «Наследие Великой Степи» — не просто экспозиция, а путешествие через время и пространство, где традиции встречаются с современностью, создавая новые формы художественного выражения. 

Понять и осмыслить экспозицию выставки помогут подборки редких архивных фотографий, а также видеосюжет, созданный в результате кропотливой исследовательской работы художника Aruhan из материалов  Центрального государственного архива кино-фотодокументов и звукозаписи МКИ.

Посетители выставки смогут прикоснуться к уникальному миру казахского искусства и ощутить, как прошлое и настоящее соединяются в гармоничном единстве, вдохновляя на новые открытия и глубокие размышления.

В открытии выставки приняли участие участие скрипач-виртуоз и посол мира – Марат Бисенгалиев, известный художник Армат Бектас и представители администрации Центрального государственного архива кино-фотодокументов и звукозаписи МКИ РК.

#выставка #музей #Наследие Великой Степи #Aruhan

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