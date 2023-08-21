Ислам в Казахстане вчера и сегодня

В современных условиях непростых взаимоотношений между государствами, глобальный мир с его ускоряющейся динамикой актуализирует вопросы сохранения и обновления духовно-ценностных ориентиров общества, требуя особого типа сознания нации, которое основано на духовности народа и его традициях. Эти условия требуют определения и реализации значимых и масштабных задач по дальнейшему сохранению национальной идентичности, связанной с традициями и обычаями, языком и культурным наследием казахского народа.

В процессе изучения этногенеза и этнографии народа Казахстана, можно увидеть, что исламская культура и духовность является неотъемлемой частью многовековой истории Евразийского края.

Сегодня Казахстан – светское государство. Вместе с тем, наличие религиозных и национально-культурных традиций является исторической реальностью, поскольку пересечение культур и традиций сказалось на развитии исламской культуры и исламской традиции казахского народа, которое сформировалось в Казахстане при соединении традиций прошлого и современного. Имея долгую историю, казахстанская культура стремится к развитию, культурной адаптации своих ценностей, в то же время, стремится сохранить национальное содержание.

Ислам, являясь основой религиозной духовности казахского народа, на первых стадиях распространения вполне соответствовал духовным и культурным запросам казахского народа. Он осуществил свой объединяющий потенциал и ускорил процесс национальной и религиозной самоидентичности казахов.

Мыслителями и учеными, оказавшими влияние на распространение ценностей исламской культуры и философии на территории казахской степи были: Абу-Наср Аль-Фараби, Ходжа Ахмет Яссауи, Махмут Кашгари, Мухамед Хайдар Дулати, Жусуп Баласагун, Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев и др. Именно они донесли до нас сокровищницу исламской цивилизации, которая в дальнейшем усвоилась среди казахского народа.

В своих повседневных формах ислам представлял собой систему религиозных канонов и ритуалов, а также определенный образ жизни, совокупность правил поведения и обычаев, которых придерживалось большинство казахского населения.

Нужно отметить что формирование традиционного мусульманского общества в Центральной Азии был долгим процессом. Классический ислам в форме этих учений развивался в тесном взаимодействии с национальными обычаями и традициями народов региона. В результате в Центральной Азии сложилась региональная форма мусульманской религии, являющейся составной частью исламской цивилизации и она представляет собой адаптацию (в ходе трансформации, синтеза, эволюции) религии к местным этнокультурным традициям.

В период, когда Казахстан входил в состав СССР, в результате правящей атеистической идеологии многие религии, в том числе и ислам, развивался на бытовом уровне и сохранился в качестве народной традиции, где главной опорой были традиционные ценности казахского народа. Эти ценности, находящие свое выражение в национальных обычаях, обрядах, прошли испытание временем, помогли народу сохранить свою культуру, национальную самобытность и религиозную идентичность.

Во времена советского Казахстана религия не только отчуждалась от политической и общественной жизни, но и подвергалась гонениям, последствием которого стало увеличение количества людей с атеистическим мировоззрением. Отсутствие религиозной практики и воспитания как одного из элемента духовного воспитания привело к потере преемственности в понимании исторической роли и места религии в жизни человека. Религиозный плюрализм, разнообразие новых религий, новая интерпретация ортодоксальных религиозных догматов привело к неправильному пониманию и отношению верующих к историческому содержанию религии и ее развитию, а также стала причиной превосходства религиозной идентичности над общей индивидуальной. По мнению казахстанских ученых, это является своего рода причиной приобщения верующих к разным формам религиозного экстремизма, нетрадиционным религиозным течениям, не соответствующих исторической вере и религии.

Так, в настоящее время в Казахстане имеют место новые религиозные течения и учения, влияющие на религиозность общества. В частности, традиционный ислам в Казахстане подвергается влиянию салафизма - религиозного направления, призывающего ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, отвергать устоявшиеся обряды и традиции казахского народа как «бидаа», т.е. нововведения в исламе. По сути, фундаменталисты, претендующие на «очищение» ислама, утверждают, что именно они обладают монополией на истину и позиционируют себя как хранители подлинной религиозной традиции, основы которой они защищают.

Иными словами, фундаменталисты, видящие мир чернобелым, четко разделяют добро и зло, грань между которыми абсолютна. Желающий спастись, по их мнению, не должен идти ни на какие компромиссы. Такая позиция естественным образом порождает авторитаризм и тягу к насилию. Фундаменталисты провозглашают себя носителями особой миссии, порученной им Богом. Отсюда вытекают все черты фундаменталистских движений, в том числе непрекращающиеся и хорошо организованные попытки обратить свою веру нерелигиозных и нефундаменталистски настроенных людей.

Указанное порождает своего рода защитный механизм сохранения идентичности – требование культивировать традиционную для Казахстана форму исламской религиозности, в которой культура казахского народа, традиции, обычай, ритуалы переплетены с исламом и сунной пророка.

Преемственность поколений, знание и уважение многовековых традиций своего народа помогут оградить молодежь от пагубных действий, формируя иммунитет к чуждой нам радикальной идеологии. Изучение истории и обычаев и традиции есть ключ к пониманию самобытности казахского этноса, а мудрость прошлого есть бесценное богатство настоящего.

ГАРИП ДИДАР, Центр изучения религий города Астаны