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Испанки слишком опытны

Дмитрий Норкин

Женская сборная Казахстана уступила пятикратным чемпионкам мира и завершила выступление на первенстве планеты.

Национальная команда Испании, являющаяся сегодня одним из мировых фаворитов в женском теннисе, обыграла коман­ду Казахстана со счетом 3:0 во второй игровой день розыгрыша чемпионата мира – Кубка Билли Джин Кинг, проходящего в шотландском Глазго. Таким образом, наша команда, которая, напомним, в первый день обыграла Великобританию со счетом 2:1, завершила выступление на турнире и возвращается домой

Первой на корт в составе нашей дружины вышла Юлия Путинцева, которая встречалась с Нурией Парризас-Диас. Поединок длился 2 часа и 40 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу представительницы Испании. Причем в третьем, решающем сете казахстанка отыграла три матчбола, перевела игру на тай-брейк, но все же, хоть и в равной игре, уступила Диас.

Следующей на площадке выступила первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Наша 23-летняя теннисистка, занимающая 22-ю позицию в мировой табели о рангах, противостояла 13-й ракетке планеты – 24-летней испанке Пауле Бадосе – и уступила со счетом 6:2, 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа и 5 минут. Таким образом, Казах­стан потерял шанс пройти дальше.

Ну и наконец, в заключительной, но уже ничего не решавшей парной игре Анна Данилина и Юлия Путинцева уступили Пау­ле Бадосе и Алене Большовой – 4:6, 2:6.

Итоги выступления Казахстана на женском командном чемпионате мира по теннису подвела капитан женской сборной Ярослава Шведова.

– Девочки показали хорошие результаты в первом матче с Великобританией. А сегодня был очень трудный день, сильные оппоненты (испанки). Они сражались до конца, мы шли очень близко с соперницами и делали для победы все что могли. Мы готовились к каждому матчу и знали, что легко не будет. Нам немножко не повезло с расписанием, девчонки не совсем успели восстановиться, а испанки были свежие. Они очень сложные и опытные соперники. Но мы боролись и просто так не сдались, пытались зацепиться до последнего. В первый игровой день обыграли хозяек турнира – Великобританию. Показали себя, посмотрели других, приняли свои ошибки, учли и недочеты, и сильные стороны. Будем работать и готовиться к следующим встречам, – отметила Ярослава на пос­лематчевой пресс-конференции.

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