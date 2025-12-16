Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области

Правительство
175

Подписано соглашение об инвестициях для строительства завода по производству и сборке современной санитарно-технической продукции в Кызылординской области на сумму свыше 44 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Подписантами выступили министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев с одной стороны и генеральный директор ТОО «РОКА Казахстан» – дочернего предприятия испанской компании Roca Group Даниэль Эрнандес с другой.

Проект отвечает задачам, поставленным Президентом РК по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность и наращиванию локализации для достижения целей по импортозамещению. 

Завод будет специализироваться на производстве и сборке керамической санитарной продукции, мебели для ванных комнат и др. Строительные работы планируется начать в первом квартале 2026 года. В рамках проекта предусмотрено создание порядка 300 новых постоянных рабочих мест, а также обучение и повышение квалификации казахстанских специалистов.

Предприятие станет первым в Казахстане производством по выпуску санитарно-технической продукции с высоким уровнем автоматизации процессов и в соответствии с мировыми стандартами экологической безопасности.

Проектная мощность составит 500 тыс. изделий в год. Выпускаемую продукцию планируется поставлять на внутренний рынок Казахстана и экспортировать в страны Центральной Азии.

Запуск завода обеспечит эффект в виде увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения экспортного потенциала РК.

Следует отметить, что планы по заключению Соглашения об инвестициях были обсуждены в ходе встречи Премьер-министра Олжаса Бектенова и председателя Совета директоров Roca Group Сантьяго де Гомар Рока в июне т.г.  Таким образом, подписание документа и начало работ является следствием системных мер по повышению инвестиционной привлекательности экономики страны и подтверждает высокий уровень доверия инвесторов.

В ходе подписания документа представители Roca Group отметили, что Казахстан является стратегически важным рынком для компании. Положительная оценка дана благоприятному деловому климату РК.

Roca Group – один из мировых лидеров в сфере производства сантехнического оборудования с более чем 100-летней историей. Компания управляет 78 производственными площадками по всему миру, в которых работают свыше 20 тыс. сотрудников. Продукция представлена более чем в 170 странах и широко известна благодаря высокому качеству, инновационным решениям и соответствию европейским стандартам.

#экономика #инвестиции #Кызылординская область #завод #Испания

Популярное

Все
Город, который благоухает лавандой
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Время перемен и внутреннего подъема
Абайдулла Рузиев: Мы выступили тогда против несправедливости…
Открылась правовая клиника
Формировать гражданскую ответственность
Три золота с первенства планеты
Сочетая традиции и современность
Казахские баурсаки на Крите
Для контроля и реагирования
Мы – вместе!
Мир меняется в лучшую сторону
Холдинг – хорошо, а кластер – лучше
Завершились параигры
Строим будущее сообща
Пробел заполнен
Декабрьской стужи мотив
Трансформация образования: прорывные проекты, устремленные в будущее
Как пережить эпоху фейков?
Выбор, определивший всю жизнь
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Завершен второй этап строительства проспекта
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Осечка на старте
Первая победа
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли эне…
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по ни…
Правительство рассмотрело ход реализации нацпроекта "Модерн…
Рассмотрен ход реализации проекта по модернизации сельского…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]