В рамках подведения итогов деятельности правительства в 2025 году на площадке Astana Hub проходит встреча министра энергетики Ерлана Аккенженова с представителями СМИ, посвященная развитию энергетической отрасли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В отчетном периоде правительство продолжило реализацию масштабных реформ, инициированных Главой государства, охватывающих нефтегазовый сектор, рынок горюче-смазочных материалов и нефтепереработку.

Одним из ключевых событий года в нефтегазовой отрасли стало полное завершение проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз. Ввод в эксплуатацию завода третьего поколения обеспечил прирост добычи нефти на 12 млн тонн в год, что формирует устойчивый источник экспортной выручки и повышает потенциал национальной экономики.

В сфере регулирования внутреннего рынка ГСМ реализован переход от ручного управления ценами к рыночным механизмам. Принятые меры позволили стабилизировать рынок, обеспечить его насыщение топливом и минимизировать риски возникновения дефицита.

«В 2025 году утверждены долгосрочные производственные ориентиры развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года, основанные на принципах увеличения мощностей, повышения качества продукции и внедрения научно-технологических решений. Целевой показатель предусматривает рост объема переработки нефти с 18 до 39 млн тонн в год за счет расширения действующих нефтеперерабатывающих заводов и реализации проекта нового НПЗ мощностью до 10 млн тонн в год», – отметил Ерлан Аккенженов.

В текущем году завершена модернизация завода CaspiBitum, в результате которой мощность предприятия увеличена до 1,5 млн тонн нефти в год, а производство битума – до 750 тыс. тонн в год.

Продолжается работа по расширению Шымкентского, Атырауского и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов, а также по привлечению потенциальных инвесторов для строительства нового НПЗ.

Отдельное внимание уделяется экологической повестке и технологическому развитию отрасли. В рамках стратегии углеродной нейтральности закрепляется переход на экологические стандарты нефтепродуктов К5+. Техническая модернизация НПЗ позволит увеличить глубину переработки нефти до 94% и интегрировать нефтепереработку с нефтехимией для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Энергосистема Казахстана в 2025 году выработала рекордные 118 млрд кВт·ч

В отчетном году достигнут ключевой результат в сфере энергетической инфраструктуры – остановлено многолетнее накопление износа и запущен цикл масштабного обновления активов. Реализация принципа «Тариф в обмен на инвестиции» позволила повысить инвестиционную активность: объем капиталовложений в ремонты на электростанциях вырос на 20%.

Результаты проводимой работы подтверждаются конкретными показателями надежности. Впервые за длительный период общий уровень износа оборудования теплоэлектроцентралей по стране начал снижаться и составил 61%. Проведение всех запланированных ремонтных работ позволило вывести из зоны риска 9 энергоисточников, включая станции в городах Кентау, Риддере и Экибастузе.

В рамках модернизации тепловых сетей заменено 323 км трубопровода, что обеспечило стабильное теплоснабжение потребителей и позволило снизить уровень износа до 52%. Аварийность тепловых сетей снижена на 25%.

«Параллельно с восстановлением действующей инфраструктуры обеспечен ввод новых генерирующих мощностей. В 2025 году введены в эксплуатацию газотурбинные установки на Текелийском энергокомплексе, а на Топарской ГРЭС запущен новый турбоагрегат мощностью 130 МВт. По итогам года энергосистема страны выработала рекордные 118 млрд киловатт-часов электроэнергии, обеспечив работу с опережением спроса», — сказал Ерлан Аккенженов.

Со следующего года правительство приступает к системной работе по пересмотру схем теплоснабжения на региональном уровне. Пилотные проекты определены в Жамбылской области и в городе Шымкент.

ВИЭ обеспечили более 7% выработки электроэнергии в Казахстане

Правительство в рамках исполнения поручений Главы государства последовательно реализует проекты в сфере «зеленых» технологий, формируя устойчивые условия для развития ВИЭ и привлечения инвестиций. Казахстан укрепляет позиции привлекательной площадки для мировых инвесторов в сфере возобновляемой энергетики.

По состоянию на 3 квартал 2025 года доля чистой генерации превысила 7% от общего объема выработки электроэнергии, а общее количество объектов ВИЭ достигло 159 станций.

«В 2025 году реализован ряд значимых проектов в сфере ВИЭ суммарной установленной мощностью 266 МВт. Введены в эксплуатацию новые ветровые электростанции в Карагандинской области и Ұлытау, а также солнечные электростанции в Кызылординской и Мангистауской областях, которые уже начали работу и вносят вклад в энергосистему страны», — сказал Ерлан Аккенженов.

Важным этапом развития отрасли стало проведение первого крупного аукциона на строительство ветровой электростанции гигаваттного класса с системами накопления энергии. Реализация данного проекта открывает путь к формированию более гибкой и устойчивой энергосети и подтверждает готовность рынка к масштабным инициативам, а также современным технологическим решениям.

В Казахстане запущены три новых газовых месторождения в 2025 году

В ходе пресс-конференции по итогам работы Правительства в 2025 году министр энергетики Ерлан Аккенженов проинформировал о ходе исполнения поручений Главы государства по укреплению ресурсной базы страны и развитию газовой инфраструктуры.

Глава ведомства отметил, что обеспечение энергетической безопасности остается стратегическим приоритетом, обозначенным Президентом. В отчетном периоде в эксплуатацию введены 3 новых газовых месторождения: Хайркелди, Тузколь и Тасбулат. В частности, ввод месторождения Тасбулат позволил дозагрузить производственные мощности Казахского газоперерабатывающего завода в Мангистауской области.

Также он сообщил, что реализация задач, поставленных Главой государства по модернизации инфраструктуры, позволила увеличить охват потребителей услугами газоснабжения.

«В части газификации населения уровень охвата природным газом достиг 64,2%. В 2025 году газом обеспечены 350 тыс. человек в 95 населенных пунктах. На эти цели направлено более 112 млрд тенге», — отметил Ерлан Аккенженов.

Работа охватила практически всю республику. Так, в Акмолинской области газифицированы город-спутник Косшы с населением свыше 100 тысяч человек и село Талапкер. В столице уровень охвата приблизился к 97%, до конца года завершатся работы в микрорайоне Уркер.

В Туркестанской области в рамках исполнения поручений по развитию южных регионов реализованы проекты на сумму более 10 млрд тенге, что позволило обеспечить газом порядка 100 тыс. жителей. В области Жетісу введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал» протяженностью 300 км. Строительство подводящих сетей продолжается в Жамбылской области.

На западе страны начаты работы по строительству газопровода «Ростоши – Тайпак» для решения вопроса газоснабжения Акжаикского и Теректинского районов Западно-Казахстанской области.