Ключи от жилья вручали аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, глава правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Поздравив новоселов, глава регио­на отметил эффективность региональной жилищной программы «Сыр жастары».

– Молодым людям, только начинающим трудовую деятельность, непросто приобрести квартиру. Поэтому одна из главных задач государства – создание условий для получения жилья молодежью, – напомнил Нурлыбек Налибаев. – По программе «Сыр жастары» в 2024 году собственное жилье приобрели первые 100 молодых семей. Сегодня в качестве наглядного доказательства господдерж­ки две много­этажки передаются еще ста молодым семьям, которые работают в сфере образования, медицины, культуры, спорта, финансов... На программу льготного ипотечного кредитования «Сыр жастары» было направлено 1 миллиард 200 миллионов тенге, со стороны «Отбасы банка» – 500 миллионов тенге; еще 310 миллионов тенге было выделено для поддержки и реализации проектов.

Отметим, численность молодежи в Приаралье составляет около 250 тыс. человек, это около трети населения региона. В прошлом году на развитие и поддержку молодежной политики из местного бюджета было выделено свыше 2 млрд тенге.