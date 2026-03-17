Поздравить новоселов приехал аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Обращаясь к горожанам, глава региона подчеркнул, что обеспечение граждан жильем – не просто социальный план, а фундамент государственной политики, ориентированной на человека.

За сухими цифрами статистики всегда стоят живые судьбы. Для Артема Попова, выпускника детского дома, этот день стал завершением пятнадцатилетнего ожидания. Трудно передать словами чувства человека, который впервые открывает дверь собственной квартиры. Его краткое «спасибо всем причастным» прозвучало весомее долгих речей.

Не скрывала слез радости многодетная мама Динара Бакаева. Для ее семьи, воспитывающей четверых детей, просторная трехкомнатная квартира стала лучшим подарком к Наурызу.

– С тех пор как на карте страны появилась область Жетысу, мы воочию видим, как ускорились темпы строительства. Получить ключи в дни весеннего равноденствия – добрый знак. Для нас это символ новой жизни и светлого будущего наших детей, – заметила Динара.

Талдыкорган сегодня напоминает большую строительную площадку. Планы на 2026 год – ввод 177 тыс. кв. м жилья, обеспечение кровом 1 429 семей.