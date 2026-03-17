Исполнились заветные желания

Хорошая новость
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Весна для некоторых талдыкорганцев началась в этом году с исполнения заветных желаний. В городе торжественно сдан в эксплуатацию пятиэтажный дом по улице Жалаири. Ключи от собственных квартир получили в нем те, кто ждал этого момента долгие годы, – очередники из уязвимых категорий, всего шесть десятков семей.

фото автора

Поздравить новоселов приехал аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Обращаясь к горожанам, глава региона подчеркнул, что обеспечение граждан жильем – не просто социальный план, а фундамент государственной политики, ориентированной на человека.

За сухими цифрами статистики всегда стоят живые судьбы. Для Артема Попова, выпускника детского дома, этот день стал завершением пятнадцатилетнего ожидания. Трудно передать словами чувства человека, который впервые открывает дверь собственной квартиры. Его краткое «спасибо всем причастным» прозвучало весомее долгих речей.

Не скрывала слез радости многодетная мама Динара Бакаева. Для ее семьи, воспитывающей четверых детей, просторная трехкомнатная квартира стала лучшим подарком к Наурызу.

– С тех пор как на карте страны появилась область Жетысу, мы воочию видим, как ускорились темпы строительства. Получить ключи в дни весеннего равноденствия – добрый знак. Для нас это символ новой жизни и светлого будущего наших детей, – заметила Динара.

Талдыкорган сегодня напоминает большую строительную площадку. Планы на 2026 год – ввод 177 тыс. кв. м жилья, обеспечение кровом 1 429 семей.

#Жетысу #жилье #новоселье #ключи

В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Снижена административная нагрузка
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Встретят праздник в новых квартирах
Декаду открыли новосельем
Газ идет в города-спутники
В помощь новорожденным

