Использование технологий в железнодорожном транспорте Казахстана: на пути к цифровизации

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Аманжолова Айман
[email protected]

Современные технологии радикально меняют наш мир, преобразуя все аспекты нашей жизни, включая железнодорожный транспорт. Казахстан является ярким примером страны, где активное применение технологий дает заметные результаты в этой отрасли. Сегодня, например, покупка билетов на поезд из Алматы в Астану может быть осуществлена онлайн всего за несколько кликов на Tickets. В Казахстане особенно активно внедряются последние технологические достижения, упрощающие и улучшающие функционирование этой сферы.

фото pexels.com

История и текущее состояние технологий на железной дороге

Первые шаги на пути к цифровизации

Начало процесса цифровизации железнодорожного транспорта в Казахстане относится к началу 2000-х годов, когда были внедрены компьютерные системы для автоматизации продажи билетов. В этой области можно выделить несколько ключевых компаний, ставших лидерами в предложении онлайн-бронирования билетов.

Среди них стоит упомянуть Tickets.kz, которая стала одной из первых компаний, предоставивших возможность удобной и быстрой покупки билетов через Интернет. В это же время на рынке начал активно действовать Poezdato.net, также предлагая услуги онлайн-продажи билетов. Позже к ним присоединилась Tutu.ru, которая расширила свою деятельность на территорию Казахстана, добавив в свой сервис бронирование железнодорожных билетов.

Именно благодаря активности этих компаний, пассажиры получили возможность приобретать билеты, находясь где угодно, при условии доступа к Интернету. Это ознаменовало значимый шаг в направлении цифровой трансформации железнодорожной сферы в Казахстане.

Современные технологии

Сегодня железнодорожный транспорт Казахстана продолжает развиваться в направлении цифровизации. Отметим некоторые значимые инновации:

Автоматизированные системы управления поездами. С их помощью можно оптимизировать движение поездов, повысить их безопасность и улучшить эффективность работы железнодорожного транспорта.

Цифровые технологии в обслуживании пассажиров. Онлайн-платформы для продажи билетов и мобильные приложения для удобства пассажиров становятся всё более распространёнными.

Интеллектуальные системы контроля. Они используются для обеспечения безоперационного обслуживания и ремонта подвижного состава. Например, в мае 2022 года ввели в постоянную эксплуатацию систему микропроцессорной централизации [email protected] 400, которая предназначена для бесконтактного управления стрелками, светофорами и другими объектами железнодорожной инфраструктуры. 

Так же, Kazpravda.kz уже сообщала о планах Huawei и национальной компании «Қазақстан темір жолы» реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий.

Искусственный интеллект находит всё больше применений в железнодорожной отрасли по всему миру.

Приведем некоторые иллюстративные примеры, подтверждающие активное применение искусственного интеллекта в железнодорожной отрасли.

Управление железнодорожным движением: в качестве примера можно привести компанию JREast в Японии, которая применяет искусственный интеллект для оптимизации расписания движения поездов, что позволяет увеличить точность следования графика и сократить время задержек.

Предиктивное обслуживание: искусственный интеллект способен предсказать, когда оборудование или компоненты состава могут потребовать обслуживания или замены. Это помогает предотвратить неожиданные поломки и повышает безопасность и надежность движения поездов. К примеру, компания Siemens применяет AI в своих решениях для железнодорожного транспорта с целью прогнозирования и предотвращения поломок.

Улучшение обслуживания пассажиров: В Лондоне система Oyster использует искусственный интеллект для анализа данных о передвижении пассажиров и предлагает им наиболее удобные и эффективные маршруты. К тому же, многие железнодорожные компании включают AI в свои мобильные приложения для предложения персонализированных решений и обслуживания.

Системы безопасности: искусственный интеллект также внедряется в системы безопасности. Некоторые железнодорожные операторы используют AI для анализа данных с камер видеонаблюдения для обнаружения подозрительной активности или нарушений безопасности.

Перспективы развития

Основными направлениями развития в ближайшем будущем, согласно отчету АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", являются:

Внедрение искусственного интеллекта для прогнозирования и решения проблем операционной деятельности.

Развитие "умных" станций, обеспечивающих высокий уровень комфорта и безопасности пассажиров.

Использование больших данных для оптимизации работы железнодорожной инфраструктуры.

Таким образом, железнодорожный транспорт Казахстана активно движется по пути цифровизации, применяя на практике последние технологические новшества.

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