Используя квадрокоптеры и другие современные технические средства, пограничники бдительно охраняют священные рубежи Родины

Первым пунктом пресс-тура стал палаточный лагерь военно-патриотического клуба «Жас шекарашы». Чтобы добраться до ущелья Озерное, где он расположен, нам пришлось преодолеть несколько километров по высокогорному пешему маршруту. Сказать, что мы устали, – ничего не сказать.

В момент нашего прибытия ребята учились осуществлять переправу по тарзанке – канату, натянутому высоко над горной речкой. Их наставник – военрук Бакытжан Перимбет – проводил инструктаж по безопасности.

Как рассказал нам педагог, лагерь основан семь лет назад при поддержке Пограничной академии КНБ. Каждое лето здесь, на территории национального природного парка «Іле-Алатау», клуб «Жас шекарашы» совмест­но с областным департаментом Погранслужбы устраивает учебно-тренировочные сборы. За сезон обучение проходят до 350 учащихся школ Алматы и Алматинской области.

– Происходит полное погружение детей в быт и службу пограничников, – поясняет Бакытжан Перимбет. – Они изу­чают воинский устав, порядок несения службы на границе, а также ставят палатки, разжи­гают костры, колют дрова, готовят пищу. Юные пограничники обучают сверстников элементам альпинизма и горного туризма, разборке-сборке автомата, стрельбе из винтовки, лука.

Одно из самых сложных заданий – пешие походы на Большой Алматинский пик, а также вершины, названные в честь Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Рахымжана Кошкарбаева, Касыма Кайсенова. Самый высокий пик – имени Каныша Сатпае­ва – находится на высоте 4 317 м над уровнем моря. Каждый раз, совершив восхождение, ребята водружают там флаг Казахстана.

По словам военрука, палаточный лагерь – фактически курорт для детей. Здесь чистейший горный воздух, средняя температура летом около 18 градусов, что дает большой контраст с расположенным рядом Алматы, где в эти дни стоит сорокаградусная жара. Объект обеспечен электроснабжением, имеются все условия не только для занятий, но и обустройства быта юных бойцов.

Находясь на учебной заставе, школьники осваивают географию, топографию (умеют по карте прочитатшрут), изучают лавиноопасные и камнеопасные участки. Кроме того, учащихся знакомят с гидрометеорологией: они могут предсказать, в какую сторону пойдут тучи и когда их может настигнуть дождь, снег или град.ь мар

Отряд «Жас шекарашы» покоряет пик Момышулы

Ведутся также занятия по ориен­тированию в труднодос­тупной местности, обучению верховой езде, оказанию срочной медицинской помощи пострадавшим, строевой и боевой подготовке. На полигоне в поселке Караой юнармейцы проходят обкатку на БМП, БТР, стреляют из автомата, метают гранаты. В общем, задолго до призыва на военную службу школяры проходят полный курс молодого бойца. Чему, как мы поняли из слов учащихся, они несказанно рады.

– Отбор в клуб тщательный, не каждый может сюда попасть, – продолжает наставник. – Пос­тупающие приносят торжест­венную клятву. Находясь на периметре государственной границы, мы прививаем детям особое чувство – за спиной у них Родина. Это ощущение проявляется именно на последних рубежах страны. И тогда ребенок понимает большую ответственность, возложенную на пограничников.

Ежегодно в сентябре в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы проходят церемонии, в ходе которых ветераны военной разведки вручают выпускникам клуба «Жас шекарашы» медали «Қазақстан патрио­ты». В целом лагерь является пунктом базовой подготовки к пограничной службе. Немало ребят, прошедших здесь обучение, окончив школу, поступили в Пограничную академию КНБ, другие военные вузы.

…Понаблюдав за тренировкой юных пограничников, автор этих строк вместе с фотокором Юрием Беккером решили опробовать на себе экстремальный элемент горной подготовки. Пристегнув карабины, мы переправились на тарзанке на другой берег реки, получив хорошую порцию адреналина.

Граница на замке

Следующим пунктом экскурсии стала погранзастава «Алма-Арасан». К нашему приезду пограничники подготовили выставку военного снаряжения и техники, имеющихся у них на вооружении. Больше всего журналистам приглянулся массивный квадрокоптер, с помощью которого военные операторы ведут наблюдение за труднодоступными горными склонами, где невозможно пройти пешим нарядам.

Дальность слежения дрона – до 10 км, он оснащен навесной видеокамерой и тепловизором для ночного наблюдения. В случае обнаружения нарушителя оператор передает координаты пешему наряду. Тем самым значительно облегчен контроль за периметром госграницы, общая протяженность которой между ущельями Озерное и Проходное составляет около 60 км.

Как метко выразился заместитель начальника заставы старший лейтенант Арлан Абдыкалык, здесь даже мышь не пробежит.

– Служба на границе – тяжелый и кропотливый труд, – говорит офицер. – Пешие наряды проходят по горам порой более 15 километров. В любую погоду – под снегом, дождем, в буран. Вдвоем с напарником, в полной боевой выкладке. Причем нужно тщательно проверить контрольно-следовую полосу и вернуться в подразделение в точно назначенное время, ни минутой позже!

Не случайно Пограничная служба КНБ считается одним из самых боеспособных родов войск, находящихся в постоянной боевой готовности даже в мирное время. Ведь именно пограничники первыми встречают любого гостя – и друга, и врага. В случае войны первые боевые столкновения происходят всегда на кордоне.

Застава «Алма-Арасан» представляет собой маленький воен­ный городок со всей необходимой инфраструктурой. Это типовой модульный комплекс с просторными казармами, общежитиями. Есть даже детская игровая площадка.

Осмотрев выставку вооружения, мы убедились, что защитники границы оснащены по последнему слову техники. Здесь созданы благоприятные условия для успешного несения ими боевой вахты.

Молодое пополнение приходит служить на заставу после обучения в профессионально-техничес­ком отделе пограничного управления по Карасайскому району. Там призывников в течение трех месяцев готовят на стрелков, связистов, кинологов, поваров, санинструкторов. Затем самые психологически устойчивые солдаты, те, кто может выдержать тяжелую моральную нагрузку, приступают к несению службы.

Один из отличников боевой подготовки – рядовой Дамир Сырымбек – призван из Астаны весной нынешнего года. Студент Казахского агротехнического университета планирует после армии получить диплом, а затем поступить в Пограничную академию КНБ. В будущем Дамир видит себя именно офицером-пограничником.

– Военная форма мне нравится с детства, хотя в семье нет военнослужащих, – делится солдат. – Когда призывался, просился именно в погранвойска. Прошел медкомиссию, психотест – и вот моя мечта сбылась! За полгода многому научился: стрелять из боевого оружия, управлять техническими средствами. Заступаем как в пешие наряды, так и в разведывательно-поисковые группы. Я осознанно пришел к выбору стоять на страже границы. Для меня это означает охранять спокойный сон своих близких, земляков, всех казахстанцев!

Служивые с гордостью отме­чают: застава живет как одна семья. Здесь все друзья, единомышленники, братья. Нет дедовщины, землячества и других негативных аспектов армейской службы. Старослужащие и контрактники стараются помочь новобранцам во всем, выполняя роль учителей-наставников.

Угостившись солдатским обедом, приготовленным поварами в погонах, мы попрощались с сарбазами, пожелав им с достоин­ством нести высокое звание защитника Родины. А утром следующего дня отряд юных пограничников во главе с военруком Бакытжаном Перимбетом направился на пик Бауыржана Момышулы, расположенный на высоте 4 075 м. Вершины покоряются отважным!