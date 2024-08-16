Используя квадрокоптеры и другие современные технические средства, пограничники бдительно охраняют священные рубежи Родины
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На днях департамент Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области организовал пресс-тур на заставу «Алма-Арасан», расположенную в живописной горной местности, недалеко от Большого Алматинского озера (БАО). Отсюда до границы с Кыргызстаном – 20 км. Экскурсия, приуроченная к Дню пограничника, выдалась весьма насыщенной и информативной: журналисты не только ознакомились с бытом солдат и офицеров, но и приняли участие в упражнениях по горной подготовке. Впрочем, обо всем по порядку.