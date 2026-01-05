Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Президента, без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики. Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада.

Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут «синие воротнички», то есть представители технических профессий.

«Строительство нескольких атомных станций – это, с одной стороны, исправление исторического абсурда – быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики», - подчеркнул Глава государства.

Еще один крайне важный вопрос – редкоземельные металлы. Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей.