Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС

Энергетика,АЭС
177

Газета Turkistan опубликовала интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Президента, без надежной генерации энергии Казахстан не сможет перейти к новой технологической модели экономики. Суперкомпьютеры, дата-центры, автоматизированные промышленные комплексы требуют очень много энергии. Это реальность нового глобального технологического уклада.

Для строительства энергоисточников нужны квалифицированные кадры. Глава NVIDIA, крупнейшей компании мира с капитализацией около 4,5 триллиона долларов, прогнозирует, что в реестр мультимиллионеров в скором времени попадут «синие воротнички», то есть представители технических профессий.

«Строительство нескольких атомных станций – это, с одной стороны, исправление исторического абсурда – быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой, это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики», - подчеркнул Глава государства.

Еще один крайне важный вопрос – редкоземельные металлы. Спрос на критические материалы в ближайшие пять лет будет расти, он увеличится вдвое. Здесь для Казахстана открывается новое окно возможностей.

«Вполне вероятно, что мы войдем в число мировых лидеров по запасам редкоземельных минералов. Для усиления позиций в этой стратегически важной сфере Казахстан приступил к развитию сотрудничества с США, Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и некоторыми государствами Европейского союза», - сказал Президент в интервью газете Turkistan.

 

#Токаев #интервью #АЭС

Популярное

Все
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
«Меня не интересует содержание таких бесед»: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
«Недопустимо в мирное время»: Президент – о гибели и травматизме в армии
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
В Японии продали тунца по рекордной цене
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Зампреда АРРФР освободили от должности
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
День энергетика сегодня отмечают в Казахстане
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергет…
Первую платформу-агрегатор для нетто-потребителей запустили…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]