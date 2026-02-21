Испытание Софией

Спорт
Абзал Камбар

В Болгарии стартовал престижный боксерский турнир Кубок Странджа-2026, который называют малым чемпионатом мира.

Первый день для нашей сборной выдался по-спартански суровым: пять побед при пяти поражениях. Главным событием стала принципиальная дуэль в весе до 70 кг, где наш Мухамедсабыр Базарбайулы уверенно переиграл чемпиона мира среди молодежи Абдулазиза Журакулова (Узбекистан). Громкий апсет организовал Тимур Кабдешов (до 60 кг), выбивший титулованного ирландца Пэтси Джойса. Однако не обошлось без сенсаций со знаком минус: чемпион мира и Азии среди молодежи Санжарали Бегалиев (до 80 кг) неожиданно завершил борьбу, уступив бразильцу Белини. Также победы праздновали Баглан Кенжебек (до 55 кг), Фарух Токтасынов (до 70 кг) и Нурмагамед Юсупов (до 90 кг).

Всего честь страны в Софии защищают 39 наших боксеров – битва на ринге только начинается.

