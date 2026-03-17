В общественном восприятии конституционной реформы граждане в большей степени обращают внимание на те положения, которые имеют прямое значение для их повседневной жизни, социальной защиты и качества государственного управления

Об этом заявила руководитель Отдела по работе с регионами Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Амина Урпекова в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного КИСИ совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам эксперта, динамика общественного восприятия конституционной реформы хорошо прослеживается по результатам нескольких национальных социологических исследований, проведённых с января по начало марта 2026 года.

А. Урпекова отметила, что на раннем этапе общественного обсуждения внимание граждан было сосредоточено, прежде всего, на институциональных новациях, поскольку именно они были наиболее заметными элементами в общественной повестке. Среди таких изменений чаще всего упоминались переход к однопалатному парламенту, учреждение должности вице-президента и создание Халық Кеңесі.

По мере приближения референдума общественное внимание постепенно смещалось к положениям Конституции, напрямую связанным с правами граждан и социальными гарантиями.

На позднем этапе обсуждения наибольший общественный интерес вызвали положения, которые объединяют приоритеты модернизации с вопросами прямой социальной значимости. К ним относятся нормы, связанные с охраной окружающей среды, развитием образования и науки, защитой персональных данных в цифровой среде и укреплением социальных гарантий.

«Гораздо большее внимание они уделяют положениям реформы, которые воспринимаются как имеющие практическое значение для повседневной жизни», – подчеркнула А. Урпекова.

Эксперт также отметила, что социологические исследования демонстрируют устойчиво высокий уровень общественной поддержки проекта Конституции. Так, согласно данным различных опросов, уровень поддержки реформы колебался в диапазоне 90% среди респондентов.

Несмотря на различия в методологии и объёме выборки, все исследования показывают схожую динамику общественных настроений.

«Тем не менее, общественная дискуссия и разъяснительная работа способствовали формированию устойчиво высокого уровня поддержки проекта Конституции в преддверии референдума», – отметила эксперт.

По данным опросов, большинство респондентов ожидают, что реформы окажут положительное влияние на их жизнь и благополучие, а заявленная готовность принять участие в референдуме находилась на уровне 71–75%, что свидетельствует о высоком уровне общественной мобилизации вокруг обсуждения будущей конституционной модели страны.