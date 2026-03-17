Исследования показали высокий уровень общественной поддержки новой Конституции – эксперт КИСИ

Конституционная реформа
80
Айман Аманжолова
корреспондент

В общественном восприятии конституционной реформы граждане в большей степени обращают внимание на те положения, которые имеют прямое значение для их повседневной жизни, социальной защиты и качества государственного управления

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом заявила руководитель Отдела по работе с регионами Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Амина Урпекова в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного КИСИ совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам эксперта, динамика общественного восприятия конституционной реформы хорошо прослеживается по результатам нескольких национальных социологических исследований, проведённых с января по начало марта 2026 года.

А. Урпекова отметила, что на раннем этапе общественного обсуждения внимание граждан было сосредоточено, прежде всего, на институциональных новациях, поскольку именно они были наиболее заметными элементами в общественной повестке. Среди таких изменений чаще всего упоминались переход к однопалатному парламенту, учреждение должности вице-президента и создание Халық Кеңесі.

По мере приближения референдума общественное внимание постепенно смещалось к положениям Конституции, напрямую связанным с правами граждан и социальными гарантиями.

На позднем этапе обсуждения наибольший общественный интерес вызвали положения, которые объединяют приоритеты модернизации с вопросами прямой социальной значимости. К ним относятся нормы, связанные с охраной окружающей среды, развитием образования и науки, защитой персональных данных в цифровой среде и укреплением социальных гарантий.

«Гораздо большее внимание они уделяют положениям реформы, которые воспринимаются как имеющие практическое значение для повседневной жизни», – подчеркнула А. Урпекова.

Эксперт также отметила, что социологические исследования демонстрируют устойчиво высокий уровень общественной поддержки проекта Конституции. Так, согласно данным различных опросов, уровень поддержки реформы колебался в диапазоне 90% среди респондентов.

Несмотря на различия в методологии и объёме выборки, все исследования показывают схожую динамику общественных настроений.

«Тем не менее, общественная дискуссия и разъяснительная работа способствовали формированию устойчиво высокого уровня поддержки проекта Конституции в преддверии референдума», – отметила эксперт.

По данным опросов, большинство респондентов ожидают, что реформы окажут положительное влияние на их жизнь и благополучие, а заявленная готовность принять участие в референдуме находилась на уровне 71–75%, что свидетельствует о высоком уровне общественной мобилизации вокруг обсуждения будущей конституционной модели страны.

#КИСИ #конституция #референдум

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Декаду открыли новосельем
Военнослужащие всегда придут на помощь
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Казахстан следует глобальным тенденциям проведения конститу…
Токаев подписал указ о мерах по реализации новой Конституции
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию …
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]