Общество
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Алматинский режиссер, создатель спортивных настольных игр Сергей Тейфель – представитель многонациональной казахстанской семьи. Исследуя свою семейную родословную, он пришел к осознанию необходимости изучения казахского языка, а также по-настоящему понял душу казахского народа.
Для Сергея День единства народа Казахстана растянут на весь год, так как его семья объединяет в себе очень много национальностей, а ее члены чувствуют исключительное единение друг с другом. Когда ему задают вопрос: «Кто ты по национальности?», он всегда теряется и не может дать быстрый ответ. Немец ли он? Да. Русский? Верно. Украинец, поляк? И это тоже правильный ответ.