Общество
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Миленькая Юлия
Корреспондент Алматинского корпункта

Алматинский режиссер, создатель спортивных настольных игр Сергей Тейфель – представитель многонациональной казахстанской семьи. Исследуя свою семейную родословную, он пришел к осознанию необходимости изучения казахского языка, а также по-настоящему понял душу казахского народа.

Для Сергея День единства народа Казахстана растянут на весь год, так как его семья объединяет в себе очень много национальностей, а ее члены чувствуют исключительное единение друг с другом. Когда ему задают вопрос: «Кто ты по национальности?», он всегда теряется и не может дать быстрый ответ. Немец ли он? Да. Русский? Верно. Украинец, поляк? И это тоже правильный ответ.

– Моя жена наполовину узбечка, наполовину – татарка, – рассказывает Сергей. – У моего дяди жена – казашка, соответственно, и мой двоюродный брат наполовину казах. У моей сестры муж – казах. Таким образом, мои племянники тоже наполовину казахи.

Полгода назад Сергей начал изучать свой род, подошел к этому очень серьезно, внимательно разбирая семейные письма и документы, посещая архивы. В ходе своего исследования он пришел к выводу, что немецкая ветвь его семьи жила в Украине, в частности, в Харькове и Житомире.

– По найденной мной информации, я на четверть украинец. Этим летом собирался поехать на родину предков, в Украину, для дальнейшего изучения вопроса, но случилась эта жуткая трагедия… Я видел открытки своих прадедов, которые скрывали, по понятным причинам, свое немецкое происхождение и причастность к Германии. Моя бабушка родом из Польши. Моя мама исконно русская. Ее род исходит из священников, – делится Сергей. – Своей родиной считаю Казахстан, несмотря на то что до семи лет я жил в Латвии, где и родился, – продолжает Сергей Тейфель. – С Казахстаном меня объединяет очень многое. Постигая историю своего рода, я понимаю, через что приходилось проходить моей семье и через что приходилось проходить казахскому народу в период джута, коллективизации. Еще несколько лет назад принадлежность моей тети к казахскому народу являлась для меня обычным фактом, сегодня же, приходя к ней в гости, разговариваю о других вещах, глубоких и нужных для меня.

В свои 35 лет герой этого материала понял следующее: для того чтобы глубже погрузиться в культуру своей же семьи, чтобы понять себя еще лучше, нужно изучать казахский язык. И это осознание было продиктовано внутренним импульсом.

Одно время у Сергея возникали мысли и желание поехать в другую страну, найти истинного себя на чужбине. Он искал в Германии, в России, но всегда возвращался обратно, потому что тянуло назад – домой, в Казахстан.

– Задав себе однажды вопрос «Что полезного я сделал для себя, для своей семьи, для общества?», понял, что многое осуществил именно здесь. И продолжаю делать в рамках своих возможностей, – признается Сергей. – В какой-то момент осознал, что у меня с Казахстаном гораздо больше связей, чем представлял себе ранее.

Кстати, есть еще один немаловажный момент, который мой собеседник открыл для себя не так давно. Раньше Алматы олицетворял для него весь Казах­стан, а выход за его пределы сопровождался чувством тревоги, каким-то дискомфортом.

– Благодаря театральным гастролям мне посчастливилось объехать всю нашу страну, понять ее. И сегодня, находясь в разных ее уголках, ощущаю спокойствие и внутреннюю гармонию. Я понял, что могу прожить всю свою жизнь здесь, – говорит Сергей. – У меня растет дочь, ей четыре года. Друг Максат, который делится со мной глубокими познаниями традиций казахского народа, сказал мне недавно следующее: «Сергей, твоя дочка обязательно должна чувствовать внутреннюю сопричастность к какому-то народу, к его ценностям уже сейчас». И сегодня я понимаю, что ее фундамент – это Казахстан.

Язык любой нации содержит в себе культурный, исторический и социальный коды. Изучая свои корни, Сергей подошел к пониманию того, что знание казахского языка для него является необходимостью.

– Как только я приступил к изучению казахского, в мою жизнь стали приходить люди, которые всячески меня поддерживают в этом. У меня появилось желание ставить спектакли на казахском языке и делать это вне конъюнктуры, по зову сердца. Хочу изучать язык через искусство. На мой взгляд, это очень интерес­но, – рассказывает собеседник.

Казахстан представляет собой микс культур и традиций. Такой же культурный микс содержит и семья Сергея Тейфеля. Если говорить о праздниках и кулинарных традициях Тейфелей, то их семейный дастархан формируется в зависимости от того, кто к кому приходит в гости. Дома у Сергея можно увидеть плов, сам он любит готовить бешбармак, а у своей казахской тети всегда рад угоститься шелпеками и баурсаками. Кто-то в их семье держит оразу, а кто-то – православный пост.

В заключение разговора с Сергеем о нашей многонациональной стране и людях, проживающих в ней, мы попытались вывести определение понятию «казахстанец». Путем брейнсторминга получилось не только растолковать само это слово, но и нарисовать яркий портрет жителя страны. Итак, казахстанец – открытый человек с отсутствием снобизма, он принимающий и понимающий, негорделивый, незаносчивый, имеющий чувство внутренней свободы и дипломатии, основанной на умении выслушать и понять чужую точку зрения. Казахстанец – это всегда про честность. Нужно быть таковым для того, чтобы стать истинным казахстанцем. И в этом его сила.

Во всех нас заложен большой потенциал, и если в стране будут развиваться образование и культура, наш народ станет еще сильнее и свободнее.

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