Историческая ответственность перед страной

В то время как New York Times называет Алматы в качестве одного из туристических направлений, рекомендуемых к посещению в 2024 году, а Astana Times сообщает, что в 2023-м в Казахстане побывал почти миллион иностранных туристов, можно заметить: бурные протесты января 2022-го остались в прошлом, и крупнейшая из бывших советских республик в Центральной Азии вернулась на траекторию успеха, определенную самой судьбой с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Примечательно, что Президент Касым-Жомарт Токаев стремится к тому, чтобы казахи не забывали о трагических событиях, начавшихся 2 января и закончившихся 11 января два года назад. В недавнем интервью Токаев поведал о случившемся, назвав беспорядки, в результате которых погиб­ли более 200 человек, включая сотрудников сил безопасности, попыткой государственного переворота, хотя все началось как мирный протест против резкого повышения цен на топливо.

«Трагические события января были вызваны многолетними нерешенными социально-экономическими проблемами и общей стагнацией, которая обернулась деградацией как власти, так и общества», – отметил Касым-Жомарт Токаев в интервью для «Egemen Qazaqstan».

...Президент также затронул проблему так называемого двое­властия, поскольку его предшественник Нурсултан Назарбаев формально ушел в отставку в 2019 году, но все еще воспринимался некоторыми как реальный лидер.

Касым-Жомарт Токаев – дип­ломат, который в свое время занимал пост премьер-министра, признался в интервью, что предупреждал своего предшественника о риске политических игр со стороны тех, кто видел в старом лидере (сейчас ему 83 года) защитника своих интересов, предпочитая скорее дестабилизировать страну, чем принять реформы Токаева.

...Если Назарбаев важен для понимания Казахстана, девятой по величине страны мира, то Токаев также оставляет свой яркий след, особенно в сферах, где наблюдается явная преемственность, – многовекторная дипломатия, мирное сосуществование поликультурного населения. ...В области диверсификации экономики для снижения зависимости от экспорта нефти и газа и создания более конкурентоспособной политической системы, отвечающей желаниям населения, которое пользуется благами стабильного социально-экономического прог­ресса и демонстрирует признаки уверенности в будущем благодаря демографии, которой позавидовала бы любая стареющая европейская страна: по статистике, общий коэффициент рождаемости в стране составляет три ребенка на одну женщину.

С 2022 года в стране проводятся политические реформы, сопровождающиеся принятием законов, направленных на защиту прав человека. В том числе состоялся «конституционный референдум», однако оценка уровня демократизации международными организациями остается ниже ожиданий Токаева.

В области экономики положительные результаты более очевидны, и они объясняют, почему политики и бизнесмены приезжают в Астану.

...Возвращаясь к рекомендациям New York Times. Алматы – прек­расный город для посещения... Лично я после трех репортажей из Казахстана не могу не порекомендовать посетить новую столицу (она заменила Алматы в 1997 году), представляющую собой некое состязание в архитектурном модернизме. В 2019 году она была переименована в Нур-Султан и затем снова в Астану, что явно отражает новые политические реалии после январских беспорядков 2022 года, уроки которых Токаев, очевидно, не желает забыть, даже если название интервью – «Как прог­рессивная нация мы должны смотреть только вперед!»

Новогодние праздники в Казахстане гораздо короче, чем в России. 3 января казахстанцы уже вышли на работу, и в этот же день, словно давая старт новому рабочему году, в газете «Egemen Qazaqstan» вышло интервью Президента страны Касым-Жомарта Токаева под заголовком «Как прог­рессивная нация мы должны смотреть только вперед!»

...Интересным моментом из интервью Президента стал вопрос о январских событиях двухгодичной давности. В числе их основных причин Касым-Жомарт Токаев назвал многолетние нерешаемые социально-экономические проблемы, деградацию власти и общества, восприятие частью элиты курса на реформы как угрозу своему привилегированному положению, а также двоевластие, когда параллельно существовали два центра принятия политических решений.

...Помимо всего этого, «Egemen Qazaqstan» задал Главе государства вопросы, касающиеся строительства АЭС, состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры, закредитованности граждан, семейно-бытового насилия, опасности скатывания в архаику, принципов обеспечения кадровой политики, отношения к публицистическим откровениям экс-Елбасы Нурсултана Назарбаева, то есть наиболее обсуждаемых и комментируемых тем.

Все эти вопросы так или иначе были озвучены Касым-Жомартом Токаевым во время официальных мероприятий или в соответствующих документах. Но формат интервью позволил выйти за границы официоза, использовать иную оптику и раскрыть темы с новых сторон.

...Вопросы, затронутые в интервью, свидетельствуют о том, что государство уловило некое несоответствие между общественными ожиданиями от Нового Казахстана и существующей реальностью и стремится изменить это положение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев является феноменом на постсоветском пространстве. Так полагает российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, прокомментировавший интервью Главы государства изданию «Egemen Qazaqstan».

«Причин такого масштабного интервью, на мой взгляд, три. Первая – необходимость изложить нации свой взгляд, свои оценки январских событий в их вторую годовщину. Вторая – ответ на слухи о том, что Токаев может провести референдум по поправкам в Конституцию в 2026 году по обнулению президентского срока. Этот момент очень важный, Главе государства нужно было высказаться по нему. Поэтому Президент Казахстана напомнил об одном семилетнем сроке и назвал слухи дезинформацией. Хочется верить в то, что так и будет», – сказал Дубнов.

Третья причина интервью – необходимость отреагировать на очень широкую волну комментариев и слухов в связи с выходом книги Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь».

...Политолог указал, что хотя историческая роль Назарбаева очевидна, для построения нового Казахстана нужен другой лидер.

«Токаев – это феномен на постсоветском пространстве. Он проявил политическое достоинство немалого уровня. Когда нужно было принимать жизненные или жесткие решения, он принимал такие, которые его сделали новым лидером. Так, Токаев не покинул Казахстан в январе 2022 года, когда были волнения в стране. Проявил свою позицию, когда сказал ОДКБ: «Вы нам помог­ли, большое спасибо. Go home», – объяснил он.

Причиной таких действий, полагает Дубнов, стало ощущение лидером Казахстана своей исторической ответственности перед страной.

...Независимая оценка многих актуальных событий говорит о том, что казахский лидер является очень взвешенным и искушенным политиком.

«Он пытается достичь баланса в отношениях как с Россией, так и со многими другими странами. Вспомним ситуацию, когда Токаев обратился к Путину на казахском языке. Это демонстрация того, что идет строительство нового Казахстана, где национальный язык является символом наравне с Конституцией и другими атрибутами государства. Там нет ущемления русского языка, но есть позиция, что Казахстан – независимая страна, у которой есть своя национальная политика», – отметил политолог.

Искушенность политика проявилась в его внимании не только к глобальным политическим вещам, но и к приземленным явлениям, которые учитываются при формировании будущего Казахстана.

«Это борьба против домашнего насилия, защита прав женщин и детей, постановка экономических задач. Видно стремление Токаева и его команды, в первую очередь – ее идеологического сектора, «провести перезагрузку системы общенациональных ценностей». Конечно, есть некоторый скепсис, когда провозглашают планы удвоить ВВП Казахстана к 2029 году. Но причина в том, что слишком турбулентное время нам нынче досталось для жизни. Сложно надежно экстраполировать рост экономики на шесть лет вперед. Лично я надеюсь, что люди поверят в обещания Токаева, так как хорошо представляю себе личность нынешнего Президента Казахстана. У него высокий уровень политического достоинства», – заключил эксперт.