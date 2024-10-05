Историческая память социума

Конгресс стал важной платформой для конст­руктивного диалога с профессиональным архивным сообществом и обмена опытом. В работе форума приняли участие более 200 специалистов из 21 страны, которые обсудили актуальные вопросы эффективного управления архивами, роль институтов наследия в формировании исторической памяти социума и их месте в системе международного права.

Приветствие участникам конгресса от имени Главы государства зачитал заведующий Общим отделом Администрации Президента РК Нурдаулет Толеев.

«С момента своего создания Конгресс успешно зарекомендовал себя как перспективная диалоговая площадка для широкого обмена идеями и опытом, поиска новых исследовательских подходов в сфере архивного дела. Подтверждением тому является насыщенная повестка нынешнего мероприятия, которая охватывает такие актуальные вопросы, как место институтов наследия в современном обществе и их роль в достижении целей ООН в области устойчивого развития», – говорится в приветствии Касым-Жомарта Токаева.

Обращаясь к сотрудникам Архива Президента РК, Глава государства поздравил коллектив с 30-летним юбилеем и отметил высокий профессионализм, самоотверженный и кропотливый труд нескольких поколений специалистов, благодаря которым собрано уникальное документальное наследие истории независимого Казахстана.

В рамках форума прошли пленарные и панельные сессии, семинары и воркшопы.

Выступая перед участниками конгресса, директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что международные тенденции в развитии архивного дела характеризуются несколькими ключевыми направлениями.

– Среди них – цифровизация, интеграция архивов в исследовательские проекты, обеспечение сохранности документов в условиях изменения климата, правовые и этические вопросы защиты данных, развитие профессиональных компетенций архивистов, унификация и стандартизация архивных процессов. Все эти тенденции связаны с происходящими технологическими и культурными изменениями, – подчеркнула Алия Мустафина. – Сегодня расширение доступа к архивным документам надо понимать, с одной стороны, как ответ на растущий спрос на архивную информацию, с другой – как фактор, который определяет прозрачность деятельности государственных и общественных организаций.

По ее словам, сегодня как никогда ранее актуальной стала проблема обеспечения сохранности документов. Наводнения, пожары, другие природные или техногенные катастрофы вынуж­дают архивы перемещать свои коллекции в безопасные регионы, применять более совершенные сис­темы климат-­контроля, использовать устойчивые материалы для хранения документов, надеж­ные каналы передачи и трансляции архивной информации.

Участники конгресса сошлись во мнении, что сегодня назрела необходимость в переосмыс­лении архивами своих стратегий по защите документов. Актуальность приобретают правовые и этические нормы защиты данных, целостности конфиденциальной информации.

Эксперты считают, что архивам нужно находить баланс между доступностью информации и ее приватностью, соблюдая при этом этику доступа к историческим документам.

Форум состоялся при поддержке Международного совета архивов, ЮНЕСКО, а также Регионального офиса ООН в Алматы в сотрудничестве с Министерством иностранных дел РК, Министерством культуры и информации РК и акиматом города Алматы.