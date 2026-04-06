За три с половиной десятилетия прогресса средняя продолжительность жизни граждан РК увеличилась более чем на 8 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) казахстанцев достигла отметки в 75,97 лет, что стало абсолютным рекордом за всю историю независимости страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как уточнили в министерстве, анализ демографических данных за период с 1991 по 2025 годы демонстрирует фундаментальные изменения в качестве жизни и здоровье нации.

На заре независимости, в 1991 году, средний показатель ОПЖ составлял 67,6 лет (2001 год – 65,6, 2011 год – 68,98, 2021 год – 70,23). Таким образом, за три с половиной десятилетия прогресса средняя продолжительность жизни граждан Казахстана увеличилась более чем на 8 лет.

«Одним из существенных факторов влияния на ОПЖ являются реализуемые меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). В 2025 году Казахстан вошёл в 10-ку стран Европейского региона ВОЗ, добившись снижения смертности от неинфекционных заболеваний на 25%, что является целевым показателем Европейской программы ВОЗ. Положительная динамика свидетельствует об эффективности госпрограмм по развитию здравоохранения, улучшению качества жизни населения и снижению уровня смертности», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что Правительство Казахстана ставит перед собой амбициозную цель в рамках реализации Концепции развития здравоохранения до 2029 года повысить уровень ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет.