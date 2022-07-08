"Историческое решение было принято" – аким Нур-Султана о переименовании города

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ответил на брифинге в СЦК на вопрос, вернут ли столице прежнее название, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты уточнили у Алтая Кульгинова, могут ли вернуть городу прежнее название. Они отметили, что этот вопрос волнует многих казахстанцев, и граждане даже составили петицию на имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"Историческое решение было принято. Официальное название города - Нур-Султан - мы живем и работаем здесь", – ответил аким столицы.

Ранее заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в кулуарах Правительства прокомментировал вопрос о том, при каких условиях могут вернуть прежнее название столицы.