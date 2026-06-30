Историческое решение – Токаев о присоединении AMANAT к партии Әділет

Выступая на совместном заседании Палат Парламента, Глава государства выразил признательность партии AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Особые слова признательности хочу адресовать фракции и всем членам партии AMANAT за активную и созидательную позицию. Вы на деле демонстрируете пример подлинного патриотизма и гражданской ответственности. На недавнем партийном съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии «Әділет». Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей придаст значимый импульс проводимым в стране глубинным реформам.

«В конечном счете, у всех нас одна цель – создание цивилизованного и передового государства, открывающего путь в светлое будущее для молодого поколения. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Успешное развитие нашей страны нужно только нам самим. Если мы сможем сплотиться как единая нация, мы покорим любые вершины и достигнем всех намеченных целей. Мы укрепим устои нашей священной Независимости и построим Справедливый, Сильный, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан. Я твердо верю в это! Самоотверженно трудиться на этом пути – сыновний долг каждого гражданина. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! Пусть будет вечной наша Родина!» – заключил Президент.