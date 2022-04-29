Общество
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

Почти сорок лет живут вместе Халида Шагвалеева и Луис Орландо Аренсибия Дульсайдес.

Халида – уроженка Мамлютки. Луис родился на Кубе, детство его прошло на золотых пляжах Варадеро, но вот уже сорок лет он живет в Северо-Казахстанской области. Какая сила держит его здесь? Любовь. Одна на всю жизнь. Любовь по имени Халида…

В переводе с арабского «халида» означает «вечность». Ну или вечная любовь. В случае с Луисом так даже лучше, точнее…

Халида Шагвалеева – профессио­нальный журналист, много лет редактирует районную газету «Знамя труда». Луис – местный предприниматель.

Они познакомились в 1980-х на одной из улиц Алма-Аты, где оба учились в одном и том же университете, КазГУ, он – на экономическом, она – на факультете журналистики.

Наверное, это была любовь с первого взгляда. Луис обратил внимание на красивую девушку, которая, возможно, напомнила ему кубинок, и задал, как оказалось, судьбоносный вопрос:

– Который час?

На самом деле не важно, какой был час, главное, что этот час пробил!

Молодые люди разговорились. А потом стали замечать друг друга, встречались в библиотеке. В общем, влюбились…

Но прежде чем объединить судьбы, они прошли через многие испытания. В том числе испытание разлукой. Однажды Луис заболел, и ему пришлось экстренно улететь на Кубу. Врачи спасли жизнь. Луис перевелся в Гаванский университет. Скучая по Халиде, писал трепетные письма. В 1985 году она получила от него гостевое приглашение на Кубу.

– Когда самолет приземлился в Гаване, – вспоминала Халида, – я обнаружила, что потеряла багажную квитанцию. Ну все, осталась без чемоданов! Но недоразумение быстро уладилось. Кубинцы оказались добрыми и отзывчивыми людьми. Мой Луис встречал меня с букетом орхидей. Мы поехали в его родной Матансас.

В этом портовом городе есть театр Сауто, на его сцене, между прочим, когда-то танцевала звез­да русского балета Анна Павлова.

В доме родителей на самом видном месте висел портрет Фиделя Кастро. Рядом – флаг Кубы.

Отец Луиса руководил городским водоканалом. Пресная вода в Матансасе на вес золота, так что должность отца была весьма ответственной.

Приняли гостью из Казахстана тепло. Каждый день Куба дарила Халиде яркие впечатления. Запомнились мандариновые сады, старые колониальные постройки и музей Эрнеста Хемингуэя. Халида побывала в любимом баре писателя «Ля Терраса» и в его поместье, где до сих пор находится катер писателя.

Луис рассказывал, что, когда он учился в Гаванском университете, на встречу со студентами приходил шкипер Фуэнтес – прототип героя рассказа Хемингуэя «Старик и море». Этот Фуэнтес был объявлен национальным героем Кубы, он прожил больше 100 лет. Секретом своего долголетия он считал природу и любовь к женщинам, которые отвечают взаимностью.

Родители Халиды были в шоке, узнав о том, что дочь не скоро вернется в Мамлютку, потому что она и Луис решили пожениться.

Около года Халида преподавала на Кубе русский язык студентам, желающим учиться в СССР. За это время сама выучила испанский язык.

На Кубе Халида Шагвалеева была счастлива и поначалу даже думала навсегда остаться на этом острове Свободы. Но позже затос­ковала по Родине, по любимой журналистской профессии. Да и влажный тропический климат оказался не слишком полезным для нее. Халида уехала домой. А Луис поступил в аспирантуру Московского экономико-статис­тического института. И вскоре к нему туда прилетела жена, устроилась на работу в одну из московских школ.

В то время очень популярной была песня в исполнении ВИА «Пламя» с таким припевом:

Небо надо мной, небо надо мной

как сомбреро, как сомбреро.

Берег золотой, берег золотой –

Варадеро, Варадеро.

Куба далека, Куба далека,

Куба рядом, Куба рядом

Это говорим, это говорим мы...

Вскоре началась перестройка, СССР прекратил свое существование. В начале 1990-х Халида и Луис приняли решение поселиться в Мамлютке.

Луису понравилась природа Северного Казахстана, хотя в 30-градусные морозы он не рис­ковал выходить из дома – не мог дышать столь морозным воздухом. Потом привык. Начал работать учителем физкультуры. Спорт ему всегда нравился, он был даже чемпионом Панамериканских игр по легкой атлетике. И вскоре вывел мамлютскую школу на передовые позиции в спорте.

Теперь Луис Аренсибия бизнесмен, свободно говорит по-русски:

– Казахстан – моя вторая родина, – считает он. – Это замечательная страна, где в мире и дружбе живут люди разных национальностей. Они очень доброжелательные и трудолюбивые. А когда рядом с тобой еще и твоя любимая семья, то это настоящее счастье. Не скрою, сначала было трудно. Все-таки разные страны, разные языки, разный менталитет. Но все это можно преодолеть, если есть любовь, если вас объединяет настоящее чувство.

– Живем, работаем, – сообщает Халида. – Сын Артуро Эмилио отслужил в армии, за успехи в боевой и политической подготовке был награжден медалью Бауыржана Момышулы. После службы в 2018 году вместе с отцом слетал на Кубу, где впервые познакомился со своей кубинской родней. Ему там понравилась природа, особенно Карибское море. Сейчас Артуро Эмилио трудится программистом. Мой муж Луис Орландо – индивидуальный предприниматель.

За активную общественную работу и многолетний добросовестный труд Халида Шагвалеева удостоена звания «Почетный гражданин Мамлютского района», награждена медалью «Шапағат». Халида возглавляет районный Совет матерей, охотно занимается благотворительной деятельностью.

Популярное

Все
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Богатство – в многообразии
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Без скидок на погодные условия
​​​​​​​Опорная точка в период трансформаций
​​​​​​​Гений слова и футбола
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
Грызуны против патогенов?
Пересесть на отечественные авто
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
Доходы начинаются с зарплаты
Как припарковаться к балкону
Дикий, дикий Дэн
​​​​​​​Три причины посмотреть фильм «Паралимпиец»
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Общество
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей су…
Общество
Первое и пока единственное село полностью отказалось от таб…
Общество
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк В…
Общество
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]