История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе

Почти сорок лет живут вместе Халида Шагвалеева и Луис Орландо Аренсибия Дульсайдес.

Халида – уроженка Мамлютки. Луис родился на Кубе, детство его прошло на золотых пляжах Варадеро, но вот уже сорок лет он живет в Северо-Казахстанской области. Какая сила держит его здесь? Любовь. Одна на всю жизнь. Любовь по имени Халида…

В переводе с арабского «халида» означает «вечность». Ну или вечная любовь. В случае с Луисом так даже лучше, точнее…

Халида Шагвалеева – профессио­нальный журналист, много лет редактирует районную газету «Знамя труда». Луис – местный предприниматель.

Они познакомились в 1980-х на одной из улиц Алма-Аты, где оба учились в одном и том же университете, КазГУ, он – на экономическом, она – на факультете журналистики.

Наверное, это была любовь с первого взгляда. Луис обратил внимание на красивую девушку, которая, возможно, напомнила ему кубинок, и задал, как оказалось, судьбоносный вопрос:

– Который час?

На самом деле не важно, какой был час, главное, что этот час пробил!

Молодые люди разговорились. А потом стали замечать друг друга, встречались в библиотеке. В общем, влюбились…

Но прежде чем объединить судьбы, они прошли через многие испытания. В том числе испытание разлукой. Однажды Луис заболел, и ему пришлось экстренно улететь на Кубу. Врачи спасли жизнь. Луис перевелся в Гаванский университет. Скучая по Халиде, писал трепетные письма. В 1985 году она получила от него гостевое приглашение на Кубу.

– Когда самолет приземлился в Гаване, – вспоминала Халида, – я обнаружила, что потеряла багажную квитанцию. Ну все, осталась без чемоданов! Но недоразумение быстро уладилось. Кубинцы оказались добрыми и отзывчивыми людьми. Мой Луис встречал меня с букетом орхидей. Мы поехали в его родной Матансас.

В этом портовом городе есть театр Сауто, на его сцене, между прочим, когда-то танцевала звез­да русского балета Анна Павлова.

В доме родителей на самом видном месте висел портрет Фиделя Кастро. Рядом – флаг Кубы.

Отец Луиса руководил городским водоканалом. Пресная вода в Матансасе на вес золота, так что должность отца была весьма ответственной.

Приняли гостью из Казахстана тепло. Каждый день Куба дарила Халиде яркие впечатления. Запомнились мандариновые сады, старые колониальные постройки и музей Эрнеста Хемингуэя. Халида побывала в любимом баре писателя «Ля Терраса» и в его поместье, где до сих пор находится катер писателя.

Луис рассказывал, что, когда он учился в Гаванском университете, на встречу со студентами приходил шкипер Фуэнтес – прототип героя рассказа Хемингуэя «Старик и море». Этот Фуэнтес был объявлен национальным героем Кубы, он прожил больше 100 лет. Секретом своего долголетия он считал природу и любовь к женщинам, которые отвечают взаимностью.

Родители Халиды были в шоке, узнав о том, что дочь не скоро вернется в Мамлютку, потому что она и Луис решили пожениться.

Около года Халида преподавала на Кубе русский язык студентам, желающим учиться в СССР. За это время сама выучила испанский язык.

На Кубе Халида Шагвалеева была счастлива и поначалу даже думала навсегда остаться на этом острове Свободы. Но позже затос­ковала по Родине, по любимой журналистской профессии. Да и влажный тропический климат оказался не слишком полезным для нее. Халида уехала домой. А Луис поступил в аспирантуру Московского экономико-статис­тического института. И вскоре к нему туда прилетела жена, устроилась на работу в одну из московских школ.

В то время очень популярной была песня в исполнении ВИА «Пламя» с таким припевом:

Небо надо мной, небо надо мной

как сомбреро, как сомбреро.

Берег золотой, берег золотой –

Варадеро, Варадеро.

Куба далека, Куба далека,

Куба рядом, Куба рядом

Это говорим, это говорим мы...

Вскоре началась перестройка, СССР прекратил свое существование. В начале 1990-х Халида и Луис приняли решение поселиться в Мамлютке.

Луису понравилась природа Северного Казахстана, хотя в 30-градусные морозы он не рис­ковал выходить из дома – не мог дышать столь морозным воздухом. Потом привык. Начал работать учителем физкультуры. Спорт ему всегда нравился, он был даже чемпионом Панамериканских игр по легкой атлетике. И вскоре вывел мамлютскую школу на передовые позиции в спорте.

Теперь Луис Аренсибия бизнесмен, свободно говорит по-русски:

– Казахстан – моя вторая родина, – считает он. – Это замечательная страна, где в мире и дружбе живут люди разных национальностей. Они очень доброжелательные и трудолюбивые. А когда рядом с тобой еще и твоя любимая семья, то это настоящее счастье. Не скрою, сначала было трудно. Все-таки разные страны, разные языки, разный менталитет. Но все это можно преодолеть, если есть любовь, если вас объединяет настоящее чувство.

– Живем, работаем, – сообщает Халида. – Сын Артуро Эмилио отслужил в армии, за успехи в боевой и политической подготовке был награжден медалью Бауыржана Момышулы. После службы в 2018 году вместе с отцом слетал на Кубу, где впервые познакомился со своей кубинской родней. Ему там понравилась природа, особенно Карибское море. Сейчас Артуро Эмилио трудится программистом. Мой муж Луис Орландо – индивидуальный предприниматель.

За активную общественную работу и многолетний добросовестный труд Халида Шагвалеева удостоена звания «Почетный гражданин Мамлютского района», награждена медалью «Шапағат». Халида возглавляет районный Совет матерей, охотно занимается благотворительной деятельностью.