История стала ближе и доступнее

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Смена архивной парадигмы

Уже сегодня это проявляется в формировании динамичных архивов – экосистем, которые не просто сохраняют документы, а генерируют ценность содержащейся в них информации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на международном технологическом форуме Digital Bridge 2023 в Астане отметил, что технология искусственного интеллекта является такой же революционной, какими в свое время были электричество и Интернет.

2026-й в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Страна подтвердила свою приверженность курсу на всестороннее обновление и укрепление позиций в глобальном цифровом пространстве. Приняв новую Конституцию, наше государство закрепило на высшем уровне цифровые права граждан и обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бережно относиться к памятникам истории и культуры. И это не только законодательная новация, а стратегический шаг, определяющий направление развития нашего государства, заявление о прио­ритетности цифровизации для всех отраслей экономики.

Новое начинает обретать черты, структуру, формат функционирования. Масштабные мероприятия государства стали благоприятной магистралью концептуального сопровождения, стратегического планирования, операционного функционирования, в том числе архив­ной отрасли.

Архив Президента сегодня – это более 800 фондов, включающих более полутора миллионов архивных единиц хранения. А это 28 км архивных стеллажей в Алматы и 43 км – в Астане. Их содержимое – документы социально-политической истории всего XX века, а также документальное наследие суверенного Казахстана с 1991 года. Беспрецедентным стало принятие в течение 2022–2023 гг. архивных фондов по истории трагических страниц XX века, по объе­му превышающих весь объем документов, формировавшийся в нашем архиве на протяжении последних ста лет.

Сегодня мы стоим на пороге фундаментальной смены архивной парадигмы. Что ожидает архивы? Что происходит с нашими документами? Куда движемся? Справятся ли архивы с цифровыми вызовами? Быстрого ответа не может быть. Но стремление найти верные алгоритмы поступательного развития отечественных архивов привело нас к переосмыслению подходов в работе: от роли пассивного потребителя выработанных теоретиками архивных решений – к активной позиции архивистов в разработке новых инструментов и новой методологии архивоведения в цифровой век.

Именно в этом я вижу смысл III Международного конгресса архивистов Digital Archive EXPO (DA-ЕXPO), который начнет свою работу 9 июня в Астане и пройдет под эгидой Международного совета архивов. Место, которое займет документ в новой архитектуре цифрового будущего нашего общества, определит отношение к нему, его роль и значение. Документы, документопотоки – это и есть та «кровеносная» система, которая обеспечивает функционирование и успешное взаимодействие государственных институтов.

Формат погружения в изучаемые воп­росы через презентации (EXPO) давно известен европейской и мировой общественности. Выставочная работа также прочно вошла в архивные практики. На протяжении более полутора веков архивистики сформировалось целое направление – информационная деятельность архивов (через выставки, проекты). Поэтому не случайно мы выбрали идею ЕXPO для международного конгресса архивистов. Она, уверена, отражает внутреннее состояние нынешней архивистики – желание быть услышанным, привлечь внимание общества к вопросам архивов и попытаться через широко понятные ему формы донести, что океан цифровой информации управляем и может быть понятным.

Локомотивом идей наших предыдущих конгрессов («Открытому обществу – открытый архив», 2022; «Институты наследия на пути к устойчивому развитию общества», 2024) выступили площадки Международного конгресса архивов в Абу-Даби (2023) и Барселоне (2025). Это начинание Архива Президента позволит обсудить новую роль архивов – роль стратегического центра верификации данных, превентивности информационной гигиены и соблюдения норм Всеобщей декларации прав человека в цифровых реалиях.

Право на информацию – естественное право человека. Оно вносит стабильность в функцио­нирование государственного механизма. Подобно тому, как на национальном уровне создаются единые цифровые платформы для управления ключевыми ресурсами, мы позиционируем архив как фундаментальную цифровую платформу исторической памяти, критически важную для стабильности государства, эффективности бизнеса и информированности общества.

Точки роста

Где сегодня сосредоточены точки роста архивной отрасли? Ответ, который первым приходит на ум, – цифровизация и обусловленная ею трансформация ключевых архивных процессов: комплектования, хранения и использования. Однако за последние годы на орбите архивного континуума появилась принципиально новая переменная – искусственный интеллект.

С одной стороны, ИИ открывает перед архивами широкие возможности: оптимизацию отбора документов, автоматизацию ввода, распознавания и анализа данных, существенное повышение точности и скорости обработки. Среди конкретных задач, которые уже решает ИИ, – экспертиза ценности документов, контроль сроков хранения, составление архивных описаний, интеллектуальный поиск, дистанционное обслуживание пользователей посредством чат-ботов и цифровых ассистентов. Но это, впрочем, лишь надводная часть айсберга.

То, что остается вне поля нашего зрения и на что мы хотели бы обратить особое внимание в рамках третьего конгресса, – это вопрос глубокой трансформации и переосмысления самого архив­ного мировоззрения. Известный канадский исследователь Лючиана Дюранти справедливо предостерегла: следуя за «архивной модой», мы рискуем упустить глубинную суть происходящих изменений, которые архивистам предстоит не только осмыс­лить, но и принять как новую реальность.

От стратегии – к пионерным решениям

Среди семи стратегических направлений развития Архива Президента центральное место занимает цифровая трансформация. Мы стремимся адаптировать лучшие международные практики под задачи конкретного архивного учреждения, к его условиям и особенностям организации основных производственных процессов. Насколько известно, в Казахстане подобный опыт пока уникален.

В основе принятой нами Стратегии цифровой трансформации заложена идея конвертации традиционных алгоритмов работы в новую методологию архивного менеджмента, основанного на принципах «равнозадачности» принятия параллельных действий цифровизации и внедрения ИИ для всех производственных архивных процессов. Пионерными решениями стали реализованные проекты по распознаванию рукописного и машинописного текстов на русском и казахском языках AI Archival Recognition System. Система обучена различать реквизиты и поля размещения информации по структуре документа, формируя целостную базу данных. Принципиально важно, что все это реализовано в полнос­тью защищенном контуре, без подключения к Интернету. Результаты говорят сами за себя. Показатели по количеству обрабатываемых документов увеличились в 40 раз. И это не предел.

Для нас важно создать условия для широкого доступа к нашим документам. AI Mura – Virtual Guide – это второе разработанное нами цифровое ИИ-решение, возможность живого диалога с посетителями на казахском, русском и английском языках. Ответы на заданные вопросы формируются исключительно на основе архивных документов, без галлюцинаций ИИ, как это часто происходит на открытых платформах.

AI Geotopography – это, можно сказать, ноу-хау Архива Президента. Мы не встречали аналогичных решений (впрочем, как и самой понятийной дефиниции) в практике архивных учреждений. AI Geotopography – это ИИ-решение по анализу и прогнозированию процессов управления архивными хранилищами в Астане и Алматы в формате цифровых «двойников». На основе заданных технических параметров, QR-маркировки дел система самостоятельно составляет единую цифровую карту архивных фондов, разрабатывает топографию их размещения, автоматически формирует паспорт архивохранилища, выявляет аномалии условий хранения документов и предлагает конкретные пути их устранения. В режиме реального времени отображается актуальное состояние каждого архивохранилища: температура, влажность, заполненность, любые отклонения от нормы и прочее.

И наконец, ИИ-ассистент QuralAI Assistant. Экспертиза документов – один из трудоемких процессов работы архивиста. Формализовать работу достаточно сложно. И тем не менее, разделив задачу на бинарную последовательность действий, нам удалось в пилотном режиме апробировать и внедрить у себя в архиве ИИ-ассистента, скажем так – «младшего» эксперта для проведения первичной исторической экспертизы ценности документов, основанной на релевантных для ИИ признаках, с целью содействия в подготовке экспертного заключения и последующему принятию решения архивистом-экспертом.

Все эти вышеперечисленные IT-решения Архива Президента демонстрируют: с ИИ можно и нужно работать! Это первые шаги в отечественном архивоведении по переходу от концепции «электронного архива» к мировоззрению «интеллектуального архива». И эти шаги призваны решить задачу формирования единой и целостной архивной экосистемы в стране. Ведь возможности, перс­пективы и проблемы, с которыми мы столкнулись, типичны для всех наших архивных учреждений.

Риски и вызовы

ИИ обладает огромным потенциалом. В этом мы твердо убедились. Он способен взять на себя рутинные функции архивис­та, перенаправить человеческий потенциал на задачи высшего порядка и вывести архивы на качественно новый уровень. Вместе с тем необходимо ясно понимать, что ИИ – это инструмент в руках человека, и его эффективность целиком определяется тем, как именно архивы им пользуются.

Способность ИИ к самообучению, самогенерации и построе­нию адаптивных алгоритмов порождает известные риски, все активнее обсуждаемые в профессио­нальном сообществе. Инстинкт самосохранения толкает к желанию затормозить этот процесс – подготовиться, адаптироваться, выждать. Однако «ящик Пандоры» уже открыт, и остановить прогресс невозможно. Архивам не следует уподобляться страусу, прячущему голову в песок: вопросы, которые ставит ИИ перед архивным сообществом, принципиальны.

Станет ли ИИ инструментом управления и контроля? Способен ли он заменить профессио­нальное суждение архивиста? Как обеспечить этическую и правовую состоятельность его применения? Ответы на эти вопросы требуют не пассивного наблюдения, а проактивного профессионального участия.

ИИ меняет само позиционирование архивов в обществе. Архив перестает быть лишь хранилищем, он становится инфраструктурой доверия: пространством, где данные имеют верифицированное происхождение. Новая роль архива – роль верификатора первоисточников для судебных процессов, журналистских расследований и научных публикаций – приобретает ключевое значение в эпоху распространения синтетического контента и дезинформации.

Одновременно меняется характер инфраструктурных вызовов. Если прежде архивисты говорили об «ограниченности архивной полки», то сегодня в центре внимания – развитость цифровой архивной инфраструктуры и ее энерго­обеспеченность. Проблема сохранности приобрела системную зависимость от внешних факторов, и этот вызов носит глобальный характер.

В условиях тотального внедре­ния нейросетей у архивного сообщества нет права на инерт­ность. ИИ придет в архив­ную сферу неизбежно, но без нашего активного участия мы рискуем утратить контроль над методологией, экспертизой и в конечном счете над функцией верификации истории в самом широком понимании этого слова.

Запрос на обновление

Как показала практика применения ИИ в Архиве Президента, нормативная и методическая базы нуждаются в принципиальном обновлении. Технологическая революция опережает архив­ное законодательство, которое сегодня выходит на первый план как инструмент регулирования новых реалий.

Архивному сообществу необходимы международные стандарты, выработанные на основе широкого консенсуса. Это предполагает пересмотр действующих и создание новых регламентов, процедур и норм, учитывающих специфику информационных технологий. К сожалению, универсальные правила применения ИИ в архивном деле пока не сформированы. Встает закономерный вопрос: готово ли сообщество архивистов уже сегодня принять отраслевой международный или региональный стандарт использования ИИ?

Вместе с тем возникает вопрос комплиментарности архивного, я бы сказала, сознания. В эпоху цифровизации мы имеем обилие терминов и категорий междисциплинарного характера. Однако мы не достигли консенсуса относительно смыслов, которые вкладываем в термины. К примеру, национальный корпус архивных терминов, как правило, охватывает около 300 профессиональных выражений. Международных терминов, инкорпорированных в страновую архивистику, – порядка 200. Количество категорий же, используемых в страновой практике архивистов, но не регулируемых национальными НПА, превышает 500!

Приведу только один пример: в «документ» – центральную дефиницию архивоведения – разные смыслы вкладывают IT-специалисты, историки, исследователи, общественность, гуманитарии, инженеры, политики (данные, информация, сообщение, ссылки, коммуникация, сведения, источник). Нашими специалис­тами, два года изучавшими этот вопрос, было выявлено порядка 30 разных толкований. Совпадают ли они по своим смыслам? Нет! Но разве важно, на каком языке говорит архивист? Важно ведь договориться о смыслах, которые мы вкладываем и привносим в нашу профессию!

Кадры новой генерации

Отсюда неизбежно вытекает вопрос подготовки специалистов новой генерации с компетенция­ми, прежде не входившими в профессиональный стандарт архивиста. Цифровые технологии стремительно трансформировали стратегию подготовки архивистов. Растет спрос на кадры, сочетающие архивоведческую подготовку с аналитическими, инженерно-техническими и цифровыми навыками, умением управлять данными и интерпретировать результаты автоматизированной обработки. Мы нуждаемся в «архивных инженерах», способных проектировать и сопровождать интеллектуальные архивные систе­мы. И эта тема активно звучала на площадках конгресса в Барселоне (2025) при обсуждении новых профессиональных функций и областей специализации.

При этом принципиально важно не забывать о естественном интеллекте, носителем которого является каждый сотрудник архива. Когнитивные способности архивиста сохраняют свое ключевое значение в том числе и в условиях активного применения ИИ. Процесс переосмысления синтеза двух интеллектов – естественного и искусственного – открывает возможность выстроить новую профессиональную рамку квалификаций, в центре которой – человек как носитель смыслов, суждений и финишной зоны ответственности.

Баланс открытости и защиты

Реализация современной парадигмы «Архивы для общества» неизбежно сталкивает нас с дилеммой об этой ответственности: как соотнести безусловный общественный запрос на открытость с необходимостью защиты чувствительной информации? Как соблюсти права личности, этические нормы и интересы национальной безопасности? Где проходят эти границы? Существуют ли для архивов определенные красные линии?

Архивы стали четче понимать ответственность. Но где тот безошибочный механизм, позволяю­щий архивам оставаться открытыми для общества, исключать деструктивное вмешательство в частную жизнь, государственную стабильность? Поиск баланса между правом общества знать свою историю и правом личности и государства на защиту законных интересов – ключевой вызов нашего времени, требующий ответа профессионального сообщества. Новые грани этого вызова связаны с решением воп­роса гармоничного сосуществования концепции «открытых архивов» и философии цифрового общества. И от позиции, которую займет архивист, будет зависеть будущее цифровой экосистемы архивов.

Как видится мне, сегодня как никогда новую актуальность приобретает Международный этический кодекс архивистов (1996 год). Официально подписанное в 2026-м МСА Заявление о цифровых правах закрепило центральную эпистему поступательного роста архивов, когда архивист выходит за привычные рамки хранителя прошлого и становится медиатором между информацией (данными), технологиями и конечными пользователями.

Жумахан Кудерин, один из ярких представителей казахской интеллигенции начала XX века, определил в нашей казахской ментальности выражение, очень близкое понятию «этика» по смыслу, заложенному в Международном этическом кодексе архивистов, – «ақиқатты ұят». В интерпретируемые однозначно два самостоятельных казахских слова он вложил аллегорию многозадачности, раскрыв смысл выражения через социализацию индивидов в различных ситуа­циях, тем самым обосновав наивысшее место человека в иерархии когнитивных способностей живых организмов. Разве не в этом должен заключаться для архивов антропологический сдвиг? И разве не об этом мы должны задуматься, когда говорим о трансформации архивов как кровеносной системе документального сопровождения жизнеобеспечения государства?

Архивы стоят на пороге глубочайшей трансформации за всю историю своего существования. Цифровизация, искусственный интеллект, новые требования к инфраструктуре, законодательству, кад­рам и профессиональной этике – наши точки роста. И только объединив усилия, мы сможем создать новые практики, отвечающие как глобальным вызовам, так и национальным интересам нашего государства.