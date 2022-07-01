История в лицах и событиях

Галерея фотографий и документов, рассказывающих 30-летнюю историю казахстанской дипломатии и внешнеполитических достижений, установлена у монумента «Байтерек».

Выставка организована Министерством иностранных дел РК и Архивом Президента РК при поддержке столичного акимата и приу­рочена к Дню дипломатической службы, которая в этом году отмечает 30-летие.

С 1992 по 2022 год Казах­стан прошел большой путь, полный выдающихся вершин, важных достижений, интересных событий, связанных, в том числе, с внешнеполитической деятельностью. Именно о них и рассказывает галерея из более чем сотни фотографий и документов, расположившаяся на площади между монументом «Байтерек» и зданием Министерства иностранных дел.

– Посредством этих фотографий мы постарались отразить тот большой путь, который прошла наша страна в системе международных отношений за 30 лет, и тот весомый вклад, который в становление и укрепление нашего независимого государства внесли и продолжают вносить наши коллеги – сотрудники Министерства иностранных дел. Авторами многих из данных фотоснимков являются казахстанские дипломаты, которым посчастливилось быть участниками и свидетелями многих важных и крупных событий для нашей страны, – отметил на открытии выставки заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Он также представил одного из авторов вошедших в экпозицию работ – руководителя управления Комитета международной информации МИД Ильяса Омарова.

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что выставка позволит через архивные документы и фотографии рассказать об основных этапах становления и укрепления дипломатической службы Независимого Казахстана, соз­дании внешнеполитической системы взаимоотношений, в основе которой принципы открытости, миролюбия и многовекторности.

– На выставке специально подобрана экспозиция исторических документов, ставших вехами истории отечественной дипломатии. Здесь и важнейшие законодательные акты, и официальная переписка и фотографии, на которых запечатлены важнейшие события новейшей истории Казахстана, – добавила она.

Хронология выставки максимально полная. Здесь можно увидеть как копию Указа об утверждении Положения о МИД РК от 2 июля 1992 года, с которой началась история дипломатической службы Независимого Казахстана, так и фото с совсем недавнего VI Каспийского саммита, прошедшего с участием Президента РК 29 июня 2022 года, и все, что было между. А это и саммиты на высшем уровне, и крупнейшие международные мероприятия, которые проводил или принимал участие Казахстан, и встречи лидеров страны с зарубежными коллегами, и события, связанные с участием нашей страны в ООН, и многое другое.

Гостями вернисажа под открытым небом стали не только оказавшиеся на площади жители и гости столицы, но и приглашенные на открытие выставки представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Казахстане послы иностранных государств. От их имени заместитель дуайена дипкорпуса, Посол Палестины Мунтасер Абу Зейд поздравил Министерство иностранных дел РК с 30-летием Дипломатической службы. Он отметил высокий авторитет и заслуги нашей страны в международной политике, особо выделив конструктивную роль Казахстана в период членства в Совете Безопасности ООН.