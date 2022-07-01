Свежий выпуск
История в лицах и событиях
Ануар Калмыков

Галерея фотографий и документов, рассказывающих 30-летнюю историю казахстанской дипломатии и внешнеполитических достижений, установлена у монумента «Байтерек».

Выставка организована Министерством иностранных дел РК и Архивом Президента РК при поддержке столичного акимата и приу­рочена к Дню дипломатической службы, которая в этом году отмечает 30-летие.

С 1992 по 2022 год Казах­стан прошел большой путь, полный выдающихся вершин, важных достижений, интересных событий, связанных, в том числе, с внешнеполитической деятельностью. Именно о них и рассказывает галерея из более чем сотни фотографий и документов, расположившаяся на площади между монументом «Байтерек» и зданием Министерства иностранных дел.

– Посредством этих фотографий мы постарались отразить тот большой путь, который прошла наша страна в системе международных отношений за 30 лет, и тот весомый вклад, который в становление и укрепление нашего независимого государства внесли и продолжают вносить наши коллеги – сотрудники Министерства иностранных дел. Авторами многих из данных фотоснимков являются казахстанские дипломаты, которым посчастливилось быть участниками и свидетелями многих важных и крупных событий для нашей страны, – отметил на открытии выставки заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Он также представил одного из авторов вошедших в экпозицию работ – руководителя управления Комитета международной информации МИД Ильяса Омарова.

Директор Архива Президента РК Алия Мустафина отметила, что выставка позволит через архивные документы и фотографии рассказать об основных этапах становления и укрепления дипломатической службы Независимого Казахстана, соз­дании внешнеполитической системы взаимоотношений, в основе которой принципы открытости, миролюбия и многовекторности.

– На выставке специально подобрана экспозиция исторических документов, ставших вехами истории отечественной дипломатии. Здесь и важнейшие законодательные акты, и официальная переписка и фотографии, на которых запечатлены важнейшие события новейшей истории Казахстана, – добавила она.

Хронология выставки максимально полная. Здесь можно увидеть как копию Указа об утверждении Положения о МИД РК от 2 июля 1992 года, с которой началась история дипломатической службы Независимого Казахстана, так и фото с совсем недавнего VI Каспийского саммита, прошедшего с участием Президента РК 29 июня 2022 года, и все, что было между. А это и саммиты на высшем уровне, и крупнейшие международные мероприятия, которые проводил или принимал участие Казахстан, и встречи лидеров страны с зарубежными коллегами, и события, связанные с участием нашей страны в ООН, и многое другое.

Гостями вернисажа под открытым небом стали не только оказавшиеся на площади жители и гости столицы, но и приглашенные на открытие выставки представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Казахстане послы иностранных государств. От их имени заместитель дуайена дипкорпуса, Посол Палестины Мунтасер Абу Зейд поздравил Министерство иностранных дел РК с 30-летием Дипломатической службы. Он отметил высокий авторитет и заслуги нашей страны в международной политике, особо выделив конструктивную роль Казахстана в период членства в Совете Безопасности ООН.

Популярное

Все
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Счастье в каждом доме
Рейсов много, а нареканий и того больше
Впереди встречи с избирателями
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
В центре внимания – семья и дети
Образцовая сноха, жена и мама
Каждому по заслугам
История в лицах и событиях
Ах, как хочется вернуться
Безопасный труд как жизненная необходимость
Душа казахского народа
Наша история и наше будущее
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Этот удивительный мир
Путь к мечте
Закон Республики Казахстан
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Свежий выпуск
Душа казахского народа
Свежий выпуск
Наша история и наше будущее
Свежий выпуск
Путь к мечте
Свежий выпуск
Безопасный труд как жизненная необходимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]