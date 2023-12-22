Казахстан экспортировал свои IT-решения по электронному правительству в Таджикистан

Казахстанские IT-решения в области развития электронного правительства, такие как Smart Bridge, Единая платформа интернет-ресурсов госорганов и информационно-аналитическая система Smart Data Ukimet, экспортированы в Таджикистан

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Команда технарей АО «Национальные информационные технологии» в Душанбе совместно с коллегами из министерства промышленности и новых технологий Таджикистана оценивают зрелость ИКТ-инфраструктуры страны и возможности внедрения казахстанских IT-продуктов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Совместная работа ведется в рамках меморандума о взаимопонимании между двумя министерствами. В декабре команда НИТ передала компоненты электронного правительства Минпромтеху Таджикистана.

"Оценка цифровой готовности и внедрение IT-решений – это комплексный процесс, включающий в себя исследования, анализ, планирование и внедрение новых технологий и систем. Техническая команда приступила к выполнению этих задач, проводя обзор существующих информационных систем Таджикистана и изучая опыт и практики, применяемые в Казахстане. Предварительные результаты показывают, что эта совместная инициатива обещает быть успешной и полезной для обоих сторон", – отметили в министерстве.

В МЦРИАП напомнили об основных функциях экспортируемых IT-решений:

- Smart Bridge – это платформа для упрошенного процесса интеграции между информационными системами госорганов с бизнес-сектором;

- Smart Data Ukimet – совокупность инструментов по мониторингу экономического роста и исполнению госпрограмм, создание единого пространства больших данных, как базовая основа цифровой трансформации государства;

- Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов – это уникальная платформа для граждан, которая объединяет все сайты госорганов в единую и удобную структуру с удобным интерфейсом и упрощенной навигацией.