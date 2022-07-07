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Образование
Итоги ЕНТ – 2022: сколько абитуриентов провалили тест
Диасов Ораз
корреспондент

По итогам ЕНТ из 154 тыс. абитуриентов около 51 тыс. не набрали порогового балла. Такие данные озвучил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«154 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ 276 тысяч раз с учетом двух попыток. По итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тысяч поступающих, что составляет 67% от общего количества участников. Данный показатель увеличился на 7%, по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели около 51 тыс. тестируемых (33%) от их числа», - сказал Руслан Емелбаев.

Средний балл ЕНТ составил 66 баллов. В этом году максимальный балл – 139. 3179 поступающих набрали свыше 120 баллов.

Журналисты поинтересовались, с чем связано снижение среднего балла на ЕНТ из года в год. Так, в 2016 году средний балл был 96.

«Средний балл ЕНТ в прошлом году был 69, а в этом - 66. Самый главный показатель, почему идёт снижение баллов, – это то, что ЕНТ мы проводим очень прозрачно, главный ориентир делаем на академическую честность, проводим тестирование в электронном формате - отныне списать или пронести на экзамен шпаргалку стало невозможно», - пояснил глава Национального центра тестирования.

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