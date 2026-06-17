Итоги городского форума отцов подвели в Астане

Фото: МКИ РК

В столице при поддержке Министерства культуры и информации РК в преддверии Дня отцов в Казахстане состоялся городской форум на тему «Жауапты әке – тұрақты қоғамның тірегі», сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в МКИ, цель форума – развитие института отцов и семьи, определение значимости роли отцов и содействие воспитанию сознательного поколения на основе национальных ценностей.

Мероприятие прошло в формате TEDx с участием представителей государственных органов, общественных деятелей, депутатов, специалистов сферы образования, психологов, предпринимателей и членов сообщества отцов.

В ходе форума участники обсудили вопросы отцовской ответственности, роль отца в воспитании ребенка, культуру семейных отношений, сохранение и популяризацию национальных ценностей, а также формирование гражданских и нравственных качеств у подрастающего поколения.

Спикеры поделились своим опытом и представили инициативы, направленные на повышение статуса отца в обществе.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение активных отцов и общественных деятелей за вклад в развитие института отцовства, пропаганду семейных ценностей и воспитание молодого поколения.

Завершением программы стала презентация «Гимна отцов», исполненного членами Союза отцов Астаны совместно с их детьми.

Этот творческий проект призван укрепить духовную связь между отцом и ребенком и способствовать популяризации семейных ценностей.

В министерстве также добавили, что 22 июня в Талдыкоргане состоится XI Республиканский форум отцов.