На совещании в Правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.

«Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%. При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными», – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания

За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы – с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн; масло растительное – с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное – с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука – с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция – со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное – с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.

В Казахстане самые доступные цены на социальные продукты среди стран ЕАЭС

Отмечено, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.

По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России.

Тарифы на коммунальные услуги

Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим Правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции.