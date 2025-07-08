Итоги инфляции за полугодие подвели в Правительстве РК

105

На совещании в Правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.

«Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился  до 1%, а в июне – на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%. При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель – на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь – на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными», – отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.

В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания

За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы – с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн;  масло растительное – с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное – с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука – с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция – со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное – с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.

В Казахстане самые доступные цены на социальные продукты среди стран ЕАЭС  

Отмечено, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.

По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана,  по мясу птицы – после Беларуси и России.

Тарифы на коммунальные услуги

Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим Правительство приняло  решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции.

#инфляция #полугодие

Популярное

Все
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
Число погибших из-за наводнения в Техасе превысило 100
Итоги инфляции за полугодие подвели в Правительстве РК
Трамп направил письмо Токаеву о пошлинах для Казахстана в 25%
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Распоряжение Главы государства о назначении
16 млрд тенге инвестирует Казахтелеком в цифровую инфраструктуру Акмолинской области
Казахстанский спецназ участвует в международных учениях «Анадолу - 2025»
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Мощный лесной пожар разгорелся в Турции
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
Доступ закрыт: туристам запретили подниматься на скалу Жумбактас в Бурабае
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
ЕС к 2040 году планирует сократить выбросы CO2 на 90%
Более 180 млрд тенге выделили на реализацию 442 проектов по водоснабжению в РК
Ербол Мырзабосынов наградил спортсменов нацсборной по стрельбе из лука
Государства-члены СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане культурными элементами Азии
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации
Токаев поблагодарил главу Антикора за работу
Названы первые победители этапа Кубка Казахстана по таеквондо в Алматы
Обновились ежемесячные данные о численности населения Казахстана
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон надвигается на Казахстан

Читайте также

Трамп направил письмо Токаеву о пошлинах для Казахстана в 2…
21,5 млрд тенге возвращенных активов пойдут на строительств…
Новый завод в Актобе: как упаковка поможет экономике и экол…
В Правительстве рассмотрели крупные энергопроекты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]