Фото: пресс-служба Минкультуры

С 1 по 4 октября в Актау состоялся Международный кинофестиваль стран Тюркского мира «Қорқыт ата», организованный при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, фестиваль собрал режиссёров, актёров, продюсеров и зрителей из стран тюркского мира. Мероприятие подтвердило статус Актау как новой точки притяжения для развития культурного и кинематографического сотрудничества тюркских стран.

В рамках фестиваля был проведён Киносаммит стран Тюркского мира, собравший представителей государственных органов, национальных киноцентров, экспертов и кинематографистов.

«Одним из ключевых событий фестиваля стало подписание меморандумов о сотрудничестве между Государственным центром поддержки национального кино РК и национальными киноорганизациями Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. Эти соглашения направлены на развитие совместного производства художественных, документальных и анимационных фильмов, проведение мастер-классов, семинаров и обмен профессиональными компетенциями, а также популяризацию культурного наследия тюркских народов», – говорится в публикации.

В программу кинофестиваля вошли 47 фильмов. Международное жюри оценило проекты в различных жанрах.

По итогам фестиваля в номинации «Лучший художественный фильм» победу одержала картина из Кыргызстана – «Қара. Қызыл. Сары». Аруан Анартай был удостоен награды в номинации «Лучший режиссёр» за художественный фильм Joqtau.

В категории «Лучший документальный фильм» победу одержала работа «Пряники для её отца, моего прадеда, её деда» режиссёра Алины Мустафиной. Обе картины были созданы при поддержке Минкультуры РК, а также Государственного центра поддержки национального кино

Приз за «Лучший сценарий» достался Талеху Юзбекову из Азербайджана за сценарий к фильму May be.

В номинации «Лучшая актриса» победителями были признаны Юлдуз Раджабова из Узбекистана за роль в фильме Shamskamar и Минэ Доган из Турции за роль в фильме Beyond the Rails.

В категории «Лучший актёр» победил Парвиз Мамедрзаев из Азербайджана за работу в фильме Oil. Специальную награду ТЮРКСОЙ «За вклад в тюркскую культуру» получила Самал Еслямова. Специальный приз жюри был присуждён фильмам «Кітап» из Туркменистана и «Качкын» из Кыргызстана.

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали вручил специальную награду главе сети кинотеатров Kinopark Алмазу Малдыбаеву за вклад в развитие отечественного кинематографа.