Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом туре в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: Getty images

Она обыграла четвертую ракетку мира Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1.

"Прежде всего я довольна подачей. Я хорошо попадала, процент высокий. И я рада, что смогла играть с нужной энергией, потому что на разминке нервничала. Мне немного повезло во втором сете на приеме, когда я сделала брейк – это позволило выйти вперед", - сказала первая ракетка Казахстана после матча.

Она также рассказала, насколько важен был опыт предыдущих матчей и победы в Нинбо, а также полуфинала в Токио перед итоговым.

"Здорово, что удалось сыграть стабильно на прошлых турнирах, но главное – не только победы. Я вижу прогресс в матчах против сильных соперниц, которым раньше проигрывала. Я вижу улучшение в каждом матче, и это приносит больше всего радости. А хорошие результаты – это следствие, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Встреча запланирована на 3 ноября.