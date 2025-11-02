Итоговый турнир WTA: Рыбакина стартовала с разгромной победы

Теннис
0

Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом туре в Эр-Рияде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спортс.ру

Фото: Getty images

Она обыграла четвертую ракетку мира Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:1.

"Прежде всего я довольна подачей. Я хорошо попадала, процент высокий. И я рада, что смогла играть с нужной энергией, потому что на разминке нервничала. Мне немного повезло во втором сете на приеме, когда я сделала брейк – это позволило выйти вперед", - сказала первая ракетка Казахстана после матча.

Она также рассказала, насколько важен был опыт предыдущих матчей и победы в Нинбо, а также полуфинала в Токио перед итоговым.

"Здорово, что удалось сыграть стабильно на прошлых турнирах, но главное – не только победы. Я вижу прогресс в матчах против сильных соперниц, которым раньше проигрывала. Я вижу улучшение в каждом матче, и это приносит больше всего радости. А хорошие результаты – это следствие, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Свой следующий матч в группе Серены Уильямс Рыбакина проведёт с польской теннисисткой Игой Швёнтек. Встреча запланирована на 3 ноября.

#теннис #Елена Рыбакина #итоговый турнир WTA

Популярное

Все
Итоговый турнир WTA: Рыбакина стартовала с разгромной победы
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Казахстан и США: стратегическое партнёрство, основанное на доверии и инвестициях
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Токаев поблагодарил Трампа за приглашение на саммит в Вашингтон
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Как рост цен на драгоценные металлы усиливает экономики ЦА
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
В Жамбылской области открыли уникальный центр четырех направлений
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Активисты молодежного движения поздравили казахстанцев с Днем Республики
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики

Читайте также

Александр Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал «Масте…
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Рыбакина снялась с полуфинала в Токио
Елена Рыбакина выиграла юбилейный титул WTA

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]