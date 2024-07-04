Иван Васильевич верен профессии

Насколько старинное ремесло востребовано в наше время, я убедилась, заглянув в кузнечный цех машинно-тракторной мастерской ТОО «АФ «Burabay-2007 GCK», что в селе Златополье Бурабайского района. Без услуг кузнеца, оказывается, и нынче не способны обходиться ни механизаторы, ни сельские жители.

На полях хозяйства сеют и жнут на бюлерах и джондирах, однако у кузнеца Ивана Киселева работы меньше на становится. Даже, по его словам, прибывает в последнее время. Нет такой техники, которая бы не ломалась.

Все оборудование в кузнечном цеху отреставрировать, конечно, невозможно, но расходники – вполне под силу. Обновляет он детали, меняет подшипники, множество других железных изделий получают вторую жизнь.

В первые годы наплыва иностранной техники, когда запасных частей к ней практически не было, какие-то ему приходилось ковать из железа.

На наших глазах занесли в цех фитинги для реставрации шланга – в поле встал из-за поломки посевной комплекс Buhler. Для кузнеца Киселева это уже, как говорится, семечки. К слову, Иван Васильевич успешно совмещает четыре специальности: он кузнец, медник, аккумуляторщик, а кроме того, изготавливает гидравлические шланги.

Небольшую кузню время, кажется, обошло стороной. Все здесь, как в старых фильмах и книгах: посреди помещения расположена небольшая наковальня с молотком-ручником, здесь же клещи и тиски, всюду множество разных железок. Правда, вместо старинных мехов под кузнечным горном – установка с нагнетающим вентилятором. Весь дым уходит в специальную вытяжку. Только толстый слой сажи вокруг говорит о том, что огонь в горне не гаснет, – работа здесь кипит целыми днями.

Заведующий МТМ Михаил Горбенко говорит, что без мастера-кузнеца им пришлось бы тяжело. Сейчас, к примеру, он занят тем, что нагревает и равняет лапы плоскореза. Как медник паяет прохудившиеся радиаторы, трубки на тех же комплексах Buhler.

За плечами Ивана Киселева более 20 лет механизаторского стажа, с 2002 года он трудится в кузнечном цеху. Учился многому самостоятельно. Сельский кузнец Николай Николаенко, разъяснив, как смог, азы профессии, уволился. Дальше Иван Киселев все постигал сам.

Помогла, наверное, детская увлеченность: паять и лудить он умел сызмальства. Со временем у него так ловко стало все получаться, что даже немногословный отец приговаривал: «Сын, тебе надо кузнецом быть». Так и освоил кузнечное ремесло, без которого в деревнях и по сей день не обойтись.

Кует для жителей трех сел сельского округа все, что ни попросят: гвоздодеры, ломы, кочерги и топоры. Выкованные из металла, нехитрые, но прочные изделия верно служат не одному поколению сельчан.

Тот факт, что в селах продолжают работать кузницы, где дедовским способом кусок железа превращается в нужную деталь даже для иност­ранной техники, говорит о многом. Видимо, не все, что может сделать кузнец, под силу современным техническим аппаратам: электросварке или токарному станку.

Разговаривая с нами, Иван Василье­вич занимался привычной работой. Раскалил в горне наконечник одной из железных заготовок, затем, подхватив щипцами, положил на наковальню. На счету каждая секунда. Раскаленный металл – дело тонкое, требует и быстрых действий, и сноровки, остынет – потеряет нужную пластичность. Кузнец деловито ударяет молотком-ручником, все движения доведены до автоматизма.

...Через десять месяцев сельский мастер выйдет на заслуженный отдых. Но учеников у него за все время работы так и не появилось. Сетует, что ремесло кузнечное местной молодежи, увы, неинтересно, предпочитает она другие профессии.

Сам же он любит свою нелегкую работу, выковывая пусть и несложные, но уникальные изделия. Радуется тому, что на кузню все чаще стал заглядывать его 14-летний внук. Паренек уже знает, как обращаться и с горном, и с наковальней.