​Из фонда Анри Мозера

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Аида АХМЕТОВА

Напомним, что в 2013-м Институт востоковедения им. Р. Сулейменова совместно с Европейским сообществом по изучению Центральной Азии и Назарбаев Университетом провел XIII конференцию ESCAS в Центральной Азии – в Астане. Данное событие имело огромную научную и политическую значимость в связи с долгосрочными планами Казахстана по вхождению в число 30 развитых стран. По итогам конференции член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук Меруерт Абусеитова избрана президентом ESCAS на 2013–2015 годы. На этот пост представитель неевропейской страны избирался впервые.

Тема XIV конференция ESCAS – «Центральная Азия в XXI веке: исторические траектории, современные проблемы и ежедневные вызовы». Казахстанские ученые М. Абусеитова, А. Оразбаева, Н. Шаймарданова провели заседание «круглого стола» «Вопросы государственности в истории Центральной Азии», проблематика которого имеет особое значение в связи с празднованием в нашей стране 550-летия Казахского ханства. Также в ходе конференции ESCAS сотрудники Института востоковедения провели выставку, где были представлены издания ученых института, посвященные различным вопросам истории и культуры Центральной Азии. 

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