Из города в село, чтоб дело оживить

Статьи
61
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Сельские просторы привлекают людей, сумевших состояться в городском бизнесе, но станет ли это явление массовым?

Многое у них по-прежнему связано с городом. Однако это не мешает молодым и предприимчивым казахстанцам налаживать серьезный бизнес на селе, внося вклад в местную экономику, создавая новые рабочие места, улучшая социальную обстановку в конкретном районе и сельском округе.

«Казахстанская правда» недавно уже рассказывала о таких примерах в Коргалжынском райо­не Акмолинской области. Там молодая семья, покинув столицу, где вполне благополучно проживала, приехала в село и занялась… коневодством. Начинали с малого – четырех кобылиц, которых стали доить, а кумыс – продавать. Обзавелись табуном лошадей, а также коровами, овцами. Теперь у них стабильный бизнес.

Другой пример: группа друзей из Астаны запустила рыбный цех. До этого команда энтузиастов занималась совершенно другим делом. Сейчас их предприятие поставляет фарш, рыбные стейки в вакуумной упаковке, копчености. Что очень важно отметить, на предприятии, перерабатывающем рыбу, нашли работу восемь сельских жителей.

Похожая история и у Ерлана Ергалиева, являющегося руководителем ТОО «Agro olymp logistic». Этого человека мы встретили в селе Коргалжын. Оказалось, он приехал сюда, чтобы организовать бизнес по переработке молока.

Круг прежних занятий – электронные госзакупки продуктов питания – мясных, молочных, а также овощей и фруктов. Теперь вот решил самостоятельно наладить выпуск «молочки». Есть желание научиться выпускать пастеризованное молоко, кефир, творог, сливочное масло и сыр. Такие вот амбициозные планы.

И реализоваться им предстоит на объекте, находящемся на окраине села, который был преж­де заброшенным. Ерлан вместе с товарищами выкупил его и сделал там капитальный ремонт. Произошло это, конечно, не сразу – потребовались финансы и время. Но к моменту нашего посещения основные работы были завершены. Теперь настает черед приобретения и монтажа технологического оборудования. Предприниматель сообщил, что заказ на него уже сделан.

Как выяснилось, в Коргалжынском районе некогда функционировал мощный молокозавод, перерабатывавший большие объемы молока. Но где его взять теперь, когда от былых совхозов с молочно-товарными фермами остались одни воспоминания…

– Считаю, сырье все-таки будет, – делится мнением Ерлан Ергалиев. –Остается порядка пяти тысяч дойных коров. Причем местные женщины не разучились их доить. Буренок еще держат на частных подворьях и получают свое молоко, сметану, творог... Если достойно оплачивать сдаваемое молочное сырье, то люди потянутся к нам.

Вот такими мечтами и планами живет предприниматель. Говорит, что местный акимат вникает в его нужды и поддерживает. Во время нашей встречи состоялся его диалог с представителем районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

Станут ли приведенные нами примеры «походов» городских бизнесменов на село массовыми, покажет время.

#село #сельское хозяйство #предприниматели #малый бизнес

Популярное

Все
Вперед, к большим победам!
Дарить хорошее настроение
Ушло, не обещая вернуться
Astana Media Week: СМИ в эпоху трансформации
В селе введен режим ЧС
Для устойчивого развития
Любовь сама придет
Из города в село, чтоб дело оживить
«Красивый» развод
Всегда номер один
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
В Семее выбрали самую красивую девушку
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан завершился
Нет границ – только препятствия
Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием
Маленькие шаги к большим целям
Его страстью был футбол
Десятки тысяч казахстанцев могут остаться без медпомощи – сенатор Больгерт
На поле встретились роботы
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Всегда номер один
Любовь сама придет
Лидеров ждут в Казахстане
Лучшие сразятся с лучшими

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]