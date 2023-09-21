Из города в село, чтоб дело оживить

Многое у них по-прежнему связано с городом. Однако это не мешает молодым и предприимчивым казахстанцам налаживать серьезный бизнес на селе, внося вклад в местную экономику, создавая новые рабочие места, улучшая социальную обстановку в конкретном районе и сельском округе.

«Казахстанская правда» недавно уже рассказывала о таких примерах в Коргалжынском райо­не Акмолинской области. Там молодая семья, покинув столицу, где вполне благополучно проживала, приехала в село и занялась… коневодством. Начинали с малого – четырех кобылиц, которых стали доить, а кумыс – продавать. Обзавелись табуном лошадей, а также коровами, овцами. Теперь у них стабильный бизнес.

Другой пример: группа друзей из Астаны запустила рыбный цех. До этого команда энтузиастов занималась совершенно другим делом. Сейчас их предприятие поставляет фарш, рыбные стейки в вакуумной упаковке, копчености. Что очень важно отметить, на предприятии, перерабатывающем рыбу, нашли работу восемь сельских жителей.

Похожая история и у Ерлана Ергалиева, являющегося руководителем ТОО «Agro olymp logistic». Этого человека мы встретили в селе Коргалжын. Оказалось, он приехал сюда, чтобы организовать бизнес по переработке молока.

Круг прежних занятий – электронные госзакупки продуктов питания – мясных, молочных, а также овощей и фруктов. Теперь вот решил самостоятельно наладить выпуск «молочки». Есть желание научиться выпускать пастеризованное молоко, кефир, творог, сливочное масло и сыр. Такие вот амбициозные планы.

И реализоваться им предстоит на объекте, находящемся на окраине села, который был преж­де заброшенным. Ерлан вместе с товарищами выкупил его и сделал там капитальный ремонт. Произошло это, конечно, не сразу – потребовались финансы и время. Но к моменту нашего посещения основные работы были завершены. Теперь настает черед приобретения и монтажа технологического оборудования. Предприниматель сообщил, что заказ на него уже сделан.

Как выяснилось, в Коргалжынском районе некогда функционировал мощный молокозавод, перерабатывавший большие объемы молока. Но где его взять теперь, когда от былых совхозов с молочно-товарными фермами остались одни воспоминания…

– Считаю, сырье все-таки будет, – делится мнением Ерлан Ергалиев. –Остается порядка пяти тысяч дойных коров. Причем местные женщины не разучились их доить. Буренок еще держат на частных подворьях и получают свое молоко, сметану, творог... Если достойно оплачивать сдаваемое молочное сырье, то люди потянутся к нам.

Вот такими мечтами и планами живет предприниматель. Говорит, что местный акимат вникает в его нужды и поддерживает. Во время нашей встречи состоялся его диалог с представителем районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

Станут ли приведенные нами примеры «походов» городских бизнесменов на село массовыми, покажет время.