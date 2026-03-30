Из Грузии в Казахстан вернули подозреваемого в организации финпирамиды

Закон и Порядок
43
Дана Аменова
специальный корреспондент

В результате незаконной деятельности членов преступной группы было привлечено более 10 млрд тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 Сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК, при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда умышленных тяжких уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган РК

Следствие установило, что подозреваемый, являясь участником организованной группы, в период с 2019 по 2021 годы в различных регионах Казахстана возглавлял структуры финансовой пирамиды. В результате незаконной деятельности членов преступной группы было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли. 

Ряд соучастников уже осудили к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до  12 лет, с конфискацией имущества», – сообщили в ГП РК.    

Ранее сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. По версии следствия, возглавляемая ею сеть филиалов за несколько лет незаконно выманила у граждан более 6,5 млрд тенге. 

#финпирамида #экстрадиция #Грузия

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]