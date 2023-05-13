Из Казахстана пытались вывезти около 100 тысяч незадекларированных евро
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У пассажира авиарейса Астана - Анталия изъята крупная сумма незадекларированной валюты, передает Кazpravda.kz.
92 855 евро, 28 750 рублей и 9 510 долларов США пытался провезти пассажир авиарейса Астана - Анталия через границу без декларирования, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Инцидент произошел 9 мая в международном пункте пропуска "Астана".
Попытку провоза крупной партии незадекларированной валюты пресекли пограничники совместно с сотрудниками таможенного поста "Астана-Ауежай".
Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.