Подозреваемого в наркообороте казахстанца экстрадировали из Турции

В декабре 2022 года в Астане у него обнаружили и изъяли 17 пакетиков меткатинона в особо крупном размере

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Сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел РК из Турецкой Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконное хранение с целью сбыта аналогов психотропных веществ в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Как сообщается, после совершения преступления подозреваемый скрылся за пределы страны, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В октябре т. г. злоумышленник был задержан в городе Анталья, откуда впоследствии экстрадирован в Республику Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, добавили в надзорном органе.