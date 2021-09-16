Из-за низкой зарплаты убили мужчину работники в Алматинской области

Происшествия
В Алматинской области раскрыто убийство мужчины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
9 сентября 2021 года около 18 часов в Кербулакский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в поле чабан обнаружил труп мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего – 65-летнего жителя Илийского района. Со слов супруги, он выехал с чабаном в город Жаркент за его напарником.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий под руководством заместителя начальника Кербулакского РОП майора полиции М. Кыдырали при прочесывании местности оперуполномоченные отдела криминальной полиции старшие лейтенанты полиции А. Туралыев и А. Сейтжан у села Коныролен задержали идущего по дороге подозрительного пьяного мужчину. Сфотографировав его, предъявили на опознание жене убитого. Женщина узнала в нём чабана, с которым уехал погибший.
«Задержанный признался в убийстве и рассказал, что, возвращаясь обратно со вторым чабаном, они втроём пили водку. У села произошёл конфликт на почве того, что погибший мало платил за работу, и они вдвоём с напарником задушили хозяина. Забрав телефон и деньги, оставили труп в поле, а сами уехали на машине потерпевшего. Купив на похищенные деньги водку, продолжали пьянствовать. У села Коныролен машина сломалась. Второго подозреваемого, 44-летнего жителя села Чолакай Панфиловского района, полицейские обнаружили спящим в машине убитого», – рассказали в полиции.
Оба подозреваемых взяты под стражу. Как оказалось, один из них ранее неоднократно судим за грабежи и кражи чужого имущества, в том числе за скотокрадство. Второй состоял на учете, как алкоголик и семейный дебошир. В ходе досудебного расследования произведена переквалификация на пункт 7 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц».
9 сентября 2021 года около 18 часов в Кербулакский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в поле чабан обнаружил труп мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего – 65-летнего жителя Илийского района. Со слов супруги, он выехал с чабаном в город Жаркент за его напарником.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий под руководством заместителя начальника Кербулакского РОП майора полиции М. Кыдырали при прочесывании местности оперуполномоченные отдела криминальной полиции старшие лейтенанты полиции А. Туралыев и А. Сейтжан у села Коныролен задержали идущего по дороге подозрительного пьяного мужчину. Сфотографировав его, предъявили на опознание жене убитого. Женщина узнала в нём чабана, с которым уехал погибший.
«Задержанный признался в убийстве и рассказал, что, возвращаясь обратно со вторым чабаном, они втроём пили водку. У села произошёл конфликт на почве того, что погибший мало платил за работу, и они вдвоём с напарником задушили хозяина. Забрав телефон и деньги, оставили труп в поле, а сами уехали на машине потерпевшего. Купив на похищенные деньги водку, продолжали пьянствовать. У села Коныролен машина сломалась. Второго подозреваемого, 44-летнего жителя села Чолакай Панфиловского района, полицейские обнаружили спящим в машине убитого», – рассказали в полиции.
Оба подозреваемых взяты под стражу. Как оказалось, один из них ранее неоднократно судим за грабежи и кражи чужого имущества, в том числе за скотокрадство. Второй состоял на учете, как алкоголик и семейный дебошир. В ходе досудебного расследования произведена переквалификация на пункт 7 части 2 статьи 99 УК РК «Убийство, совершенное группой лиц».