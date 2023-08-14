Из-за проливных дождей в районах области Жетысу склоновые стоки блокировали участки дорог и подтопили десятки домов, жителей которых пришлось срочно эвакуировать
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Дина Боранбаева
После затяжного периода жарких душных дней похолодание и дожди в конце недели сначала вызвали у местных жителей только радость. Перед выходными служба спасения предупреждала о грозах, усилении ветра и сильном дожде, однако такого разгула стихии не ожидал никто. Ливень, начавшийся в субботнее утро, уже к обеду спровоцировал в нескольких районах области склоновой сток, приведший к ЧС разного масштаба.