Из-за проливных дождей в районах области Жетысу склоновые стоки блокировали участки дорог и подтопили десятки домов, жителей которых пришлось срочно эвакуировать

Больше всего от осадков пострадали жители Ескельдинского района: в селах Ешкиольмес и Абай, расположенных близ возвышенностей, подтопило 120 дворовых территорий, вода зашла в 21 дом.

Как пояснили в ДЧС области, 12 августа буквально за два часа выпало 70% от месячной нормы осадков, что способствовало формированию склонового стока. С горных отвесов ежесекундно поступало порядка 6–7 кубомет­ров воды, что более чем в два раза превышает пропускную способность реки Кусак и имею­щегося водоотводного канала. В результате их переполнения после полудня вода начала заливать пять улиц в селе Ешкиольмес и две – в Абае.

С места происшествия экстренно эвакуировали 30 человек, половина из которых – дети. Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов выносили людей буквально на себе, преодолевая на ногах бурный водный поток. К счастью, человеческих жертв удалось избежать.

В пункте эвакуации, оперативно развернутом на базе средней школы им. К. Шестакова села Карабулак, для пострадавших подготовили горячее питание и спальные места. Медицинская помощь также была организована, но она никому не понадобилась.

Среди эвакуированных – жительница села Ешкиольмес Жамиля Аккасбек. Поток воды, ворвавшийся в ее двор, был почти в человеческий рост, со слезами рассказывала женщина. С собой семья ничего взять не смогла, однако сами они рады, что вообще успели покинуть дом целыми и невредимыми.

– Из ценного схватила только документы на дом и свой мобильный телефон. Все остальное залило водой. Мы быстро побежали во двор, муж с сыном успели ухватиться за дерево, потом помогли и мне, – вспоминает жительница улицы Шереметьева. – На наших глазах вода протаранила автомобиль, залила весь двор, не знаю даже, что стало со скотиной. Но самое главное сейчас, что все мы живы и здоровы. Нам так помогли: спасли, накормили, обогрели, оказали поддержку. Но как начну думать, как теперь жить дальше – голова кругом идет. Ведь мы остались с пустыми руками, даже удостоверения личности не взяли…

Но и те, у кого пострадали лишь дворовые территории, переживают не меньше: на участках – слой грязи, в домах – сырость, у некоторых сильно повреждены автомобили и хозяйственные постройки. Вода подчистую уничтожила урожай, у многих погиб домашний скот и особенно птица… По домам в грязи и воде плавали ковры и мебель, из строя вышла вся бытовая техника, делятся потерями жители. А ведь большинство из них на покупки и ремонт жилищ брали кредиты. Отчаявшиеся сельчане теперь боятся предстоящих холодов и надеются на помощь.

К аварийно-спасательным работам на местах ЧС приступили незамедлительно. В пострадавшие села стянули 44 единицы техники и 12 мотопомп, в течение часа развернул работу оперативный штаб. Всего в ликвидации последствий подтоплений задействовано порядка 300 человек – это сотрудники ДЧС, Казселезащиты, местных исполнительных органов и полиции, а также военнослужащие в⁄ч 5514 Нацгвардии и в⁄ч 18386 МО РК.

В первую очередь, по данным оперштаба, были произведены работы по перенаправлению дождевых сточных вод в реку Кусак. Для возведения насыпной дамбы на место завезли 40 т грунта и 1 500 единиц мешкотары. Из наиболее подтопленных 43 дворовых территорий откачали 3 456 кубометров воды, от грязи очистили 450 м арычной сети. Эти и другие аварийно-спасательные работы проводили без остановки и в ночное время. После стабилизации обстановки, в воскресенье, весь день продолжалась очистка дворов и улиц от грязи. Кроме того, во избежание повторных паводков на наиболее опасных участках обустраивают насыпные дамбы.

Волонтеры объявили срочный сбор для пострадавших жителей, помощь которым сейчас оказывают неравнодушные граждане со всей области. Внести свой вклад в доброе дело может каждый казахстанец по реквизитам на официальной странице талдыкорганского волонтерского движения LIDER.KZ. Помимо этого, местные волонтеры постоянно помогают на месте расселения пострадавших, обеспечивая их питанием и необходимыми личными вещами. В кризисном центре ДЧС области запустили работу оперативного штаба и горячей линии для оказания психологической помощи.

В воскресенье с утра на место происшествия прибыл аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Совместно с членами оперативного штаба и местными жителями глава региона обошел пострадавшие дома, обсудил с их владельцами масштабы потерь.

К слову, на этой встрече с влас­тями сельчане жаловались не только на разрушения, вызванные разгулом стихии, но и подняли ряд наболевших вопросов. В селах есть перебои с водоснабжением, дороги не отличались качеством и до подтопления. Нет в ауле своей школы, дети еле-еле добираются в райцентр на автобусе, который ездит лишь дважды в день, сетуют ешкиольмесцы.

В тот же день была сформирована специальная комиссия, которая в ходе тщательного обследования оценит и установит нанесенный стихией ущерб. Поддержку окажут всем пострадавшим, подчеркнул в разговоре с жителями сел аким области Бейбит Исабаев. В первую очередь помощь получат те, чьи дома и имущество были повреждены больше всего.

В целом же угроза подтоплений по области миновала, и ситуация стабилизировалась повсеместно.

Кроме упомянутых двух сел в ту злополучную субботу склоновые стоки залили участки автодорог близ села Акын Сара и по трассе областного значения Талдыкорган – Уштобе. В селе Мамбет Коксуского района было подтоплено пять дворовых территорий. Жертв и пострадавших в ходе этих происшествий нет, движение по дорогам было восстановлено в тот же день.