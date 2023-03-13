Из-за угрозы схода лавин ограничено движение по республиканской трассе в ВКО
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Об этом сообщили в QazAvtoJol.
В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода лавин ограничено движение на республиканской трассе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «QazAvtoJol».
«Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166, уч. с.Ушановское-г.Алтай», - говорится в сообщении компании.
Напомним, в феврале в ВКО на автобус с людьми сошла лавина, лишь чудом никто не пострадал.