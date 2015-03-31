Избавиться от тяжелого бремени болезни

В последние годы, как говорится в документах ВОЗ, достигнуты колоссальные успехи в области борьбы с туберкулезом, что позволило спасти жизнь 37 млн. человек, однако многое еще предстоит сделать. В 2013 году зарегистрировано 9 млн. новых случаев заболевания туберкулезом, в том числе почти 500 тыс. – с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) – разновидности, особенно трудно поддающейся лечению.Этот недуг нередко приводит к катастрофическим экономическим последствиям и для стран, и для семей, приводя к сокращению их ежегодных доходов в среднем на 50%, что, по мнению экспертов, усугубляет существующее неравенство.– Это вопрос социальной справедливости, имеющий важнейшее значение для достижения нашей цели по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарными услугами, – заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. – Каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок, больные туберкулезом, должны располагать беспрепятственным равноправным доступом к инновационным средствам и услугам, необходимым для оперативной диагностики, лечения и ухода.В стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза, принятой правительствами стран на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2014 году, определены три ключевых направления деятельности: комплексная помощь больным туберкулезом с особым вниманием к потребностям пациентов и проведение профилактических мероприятий для всех нуждающихся, включая детей, решительная политика и системы, ориентированные на оказание поддержки, а также интенсификация научных исследований и инновационных разработок.В стратегии поставлена амбициозная задача по сокращению числа случаев смерти от туберкулеза на 95% и снижению числа случаев заболевания на 90% к 2030 году. В ближайшие 5 лет предстоит решить важную промежуточную задачу по ликвидации катастрофических экономических издержек для больных туберкулезом и членов их семей. Для ее выполнения необходимо сделать лечение менее дорогостоящим и обеспечить наличие финансовых механизмов социальной защиты для снижения медицинских и немедицинских расходов, а также компенсации потерянного дохода.Нынешний год – это важный этап в деле адаптации и реализации стратегии в странах. Причем в стратегии подчеркивается, что для успешного ее выполнения потребуются усилия всего мирового сообщества в области борьбы с туберкулезом, направленные на формирование альянсов и мобилизацию ресурсов.– Успехи в борьбе с туберкулезом были достигнуты ценой больших усилий, и для полной ликвидации эпидемии эти усилия необходимо наращивать, – считает специальный посланник ООН по вопросам туберкулеза Эрик Гусби. – Стратегия по ликвидации туберкулеза является новым источником надежды для миллионов людей, страдающих и умирающих от этой болезни каждый год. Пришло время объединить усилия для построения мира, свободного от туберкулеза.В стратегию также включены вопросы борьбы с туберкулезом среди уязвимых групп населения, в том числе людей с двойной инфекцией – ВИЧ и туберкулезом, ведь в 2013 году в мире проживали 1,1 млн. человек с двойным диагнозом, из которых умерли 360 тыс.Специалисты подчеркивают, что для успешного движения к ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза необходимо заполнить хронические пробелы в финансировании. Ни много ни мало требуется дополнительно изыскать финансовые ресурсы на сумму в 2 млрд. долларов на проведение мероприятий по лечению туберкулеза и еще 1,39 млрд. – для научных исследований. Сегодня крайне требуются новые средства диагностики, лекарственные препараты и вакцины.Директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Марио Равильоне считает, что необходимо использовать Всемирный день борьбы с туберкулезом для того, чтобы информировать максимально широкий круг людей о работе по ликвидации эпидемии и привлечь их к этой деятельности. Необходимо взаимо­действовать с теми, кто занимается инновационными разработками в области здравоохранения и развития, с представителями гражданского общества и частного сектора для того, чтобы избавить мир от этого тяжелого, но в то же время поддающегося профилактике заболевания.Почему туберкулез так "живуч"? Предположительно в одной трети случаев заболевания люди не проходят диагностику и лечение или остаются незарегистрированными. Даже среди выявленных пациентов ТБ часто диагностируется и лечится на поздних сроках. Для охвата всех больных на ранних стадиях их болезни необходимо привлечение самого широкого круга участников, к примеру, тех же членов неправительственных организаций (НПО), принимающих активное участие в таких областях, как развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с ВИЧ-инфекцией и укрепление здоровья матери и ребенка.Для лечения туберкулеза нужно ежедневно принимать лекарства по меньшей мере в течение шести месяцев. Пациенты с ТБ должны принимать все свои препараты в соответствии с медицинскими предписаниями, иначе они могут не выздороветь и невольно поспособствуют развитию опас­ных лекарственно-устойчивых штаммов.Считается, что в идеале пациенты с ТБ должны приходить в медицинское учреждение и принимать свои лекарства в присутствии работника здравоохранения, по крайней мере, на раннем, интенсивном этапе лечения. К сожалению, не все могут ежедневно это делать: ближайшее лечучреж­дение находится далеко, или же человек недостаточно хорошо себя чувствует. Поэтому стратегия ВОЗ "Остановить ТБ" способствует организации альтернативных вариантов поддержки пациентов во время их лечения. При поддержке служб здравоохранения такую роль может взять на себя друг, сосед или лидер гражданского сообщества, прошедший соответствующую подготовку.Разные группы во многих странах разрабатывают свои собственные подходы к лечению ТБ на уровне местных сообществ. К примеру, в сельском районе Кибаха Объеди­ненной Республики Танзания члены группы Упендо, в прошлом это пациенты, а теперь вылеченные от туберкулеза люди, оказывают поддержку и ухаживают за пациентами в своем кругу.Вьетнам – одно из 27 государств с тяжелым бременем болезни. Тем не менее в этой стране получены обнадеживающие результаты в борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. МЛУ-ТБ, для пояснения, потенциально смертельная, трудно поддающаяся лечению форма туберкулеза, устойчивого к самым мощным противотуберкулезным препаратам. Устойчивость может развиваться в случаях, когда врачи не назначают надлежащих схем лечения или когда пациенты не доводят до конца полный курс лечения. Устойчивость может развиваться и в результате применения лекарств плохого качества.Пошагово Вьетнам создает лабораторию на уровне «золотого стандарта», службы в области клинического ведения, закупок лекарств, планирования и проведения мониторинга для лучшей оценки МЛУ-ТБ и борьбы с ним. На создание технического потенциала, обеспечение материальной базы и финансирования таких служб потребовалось несколько лет, и теперь они действуют как, к примеру, больница для лечения заболеваний легких в Ханое. Что касается оборудования, то, допустим, установка нового диагностического оборудования (Xpert MTB/RIF), с помощью которого можно тестировать пациентов на туберкуез и устойчивость к рифампицину всего лишь за 100 минут, позволила совершить качественный скачок.Техническая поддержка со стороны ВОЗ и партнеров и финансирование, предоставляемое Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и другими международными организациями, сыграли важную роль в достижении определенного прогресса.В Азербайджане по сравнению с 2000 годом распространенность туберкулеза значительно снизилась и составляла в 2012 году 95 случаев на 100 тыс. населения. Такой значительный прогресс, как отмечают эксперты, стал возможным в том числе благодаря программе по контролю туберкулеза в местах лишения свободы, успешно проводимой министерством юстиции этой страны. В 1995 году Азербайджан при поддержке Международного Комитета Красного Креста внедрил стратегию ВОЗ по борьбе с туберкулезом в пилотных тюрьмах страны, которая затем была распространена в остальных учреждениях. Была создана специализированная туберкулезная больница для заключенных с соблюдением мер инфекционного контроля и новая лаборатория, в которой проводятся все рекомендуемые ВОЗ методики по диагностике инфекции, включая молекулярно-генетические.В рамках данной программы проводятся обучающие мероприятия для заключенных и работников тюрем. Организуются театрализованные представления и дни борьбы с туберкулезом, рассказывающие о симптомах туберкулеза, его распространении и необходимости лечения. Совместно с НПО отдельная работа проводится с лицами, освободившимися от заключения, но не успевшими завершить курс терапии. Наряду с организацией беспрерывного продолжения лечения в гражданском секторе этим лицам предоставляется социальная поддержка.Мониторинг больных проводится на всех этапах лечения, как во время пребывания в тюрьме, так и после освобождения. Национальная программа осуществляется в соответствии с Глобальным планом "Остановить туберкулез" на 2006–2015 годы, и ВОЗ активно предоставляет техническую помощь в этой работе. Достижения уже принесли Азербайджану международное признание и награду Международной ассоциации исправительных учреждений и тюрем (ICPA) в 2013 году. Эти успехи вызывают большой интерес у коллег из разных стран, для которых проводятся образовательные экскурсии и семинары, в частности, создан демонстрационный центр, который в 2014 году получил официальный статус сотрудничающего центра ВОЗ.Это только часть примеров успешной борьбы с туберкулезом, которые обнадеживают нас в том, что недуг победим. Тем не менее не стоит забывать о том, что в десятках стран Африки, Юго-Восточной Азии и в ряде других уголков мира все еще много проблем, и их решение не может быть уделом только их правительств и населения.