Сенатор Толамисов призвал усилить защиту работников здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Поводом к написанию запроса стал резонансный случай по избиению водителя скорой помощи в Караганде.

– В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина ударил водителя «скорой» помощи, у которого из-за этого опух глаз, и он не смог сесть за руль. Ему самому понадобилась скорая помощь. Годовалый малыш, ожидавший экстренной врачебной помощи, также ждал прибытия второй бригады. То есть правонарушитель угрожал жизни обоих людей. К сожалению, подобные случаи - не единичны. Пока медицинские работники ежедневно борются за жизни миллионов людей, они не знают, откуда им самим ожидать рисков для своей жизни и здоровья, – сказал сенатор.

Депутат считает, что необходимо ужесточить наказание для тех, кто покушается на врачей и проявляет в их адрес силу или агрессию. По словам сенатора, в настоящее время специальных норм закона, защищающих медработников, как, к примеру, полицейских, нет. В этой связи, депутат предложил ряд соответствующих мер.

– Просим приравнять статус медицинских работников к статусу военных и сотрудников внутренних дел, для предотвращения воспрепятствования их деятельности. Важно оснастить машины скорой помощи регистраторами и принять комплексный план по обеспечению безопасности медработников и пациентов медучреждений. Просим принять законодательные нормы для наказания правонарушителей, угрожающих здоровью и жизни медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей, – озвучил Толамисов.

Напомним, что МВД объявило в розыск подозреваемого в избиении водителя скорой медицинской помощи в Караганде. Разыскиваемый – 36-летний Нурболат Дакебаев. Ему не понравилось, как припарковалась машина и он избил водителя, который приехал на вызов к годовалому ребенку.

Ранее парламентарий Ельнур Бейсенбаев потребовал провести открытый суд над драчуном.