Новые поправки в закон "О доступе к информации": что предлагает МИОР

Министерство информации и общественного развития РК вынесло на обсуждение проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации и общественного участия», передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Проект документа, расширяющего доступ к информации, опубликован на сайте «Открытые НПА».

Как отмечается в пояснительной записке, проект призван обеспечить строгое и неукоснительное соблюдение обладателями информации его норм.

В случае принятия документ расширит ответственность обладателей информации, закрепит в нормативных актах принципы обеспечения доступа к информации, регламентирует порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения.

Предполагается, что в течение трёх лет после его принятия повысится степень открытости и ответственности госрганов и других обладателей информации. Также ожидается, что будет обеспечен беспрепятственный доступ граждан и организаций к отраслевой информации, представляющей общественный интерес.

Законопроект содержит нормы, которые не позволят относить общественно значимую информацию к служебной информации с пометкой «Для служебного пользования».

Кроме того, документ позволит обеспечить широкое участие общественности в обсуждении проектов НПА, инициируемых депутатами Парламента и другое.